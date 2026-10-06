Hankó Balázs két hónap alatt kétszer annyi pénz kiosztásáról döntött, mint előtte egy éven át

Nemzeti Kulturális Alap;országgyűlési választások;Hankó Balázs;Választás 2026;

2026-10-06 11:40:00 CEST

Egyes döntésekkel a támogatási időszak végét sem várta meg.

2025 óta csaknem 6 ezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez. Tárcavezetőként tavaly februártól idén áprilisig csaknem 5 és fél milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben, és ezeknek a döntéseknek az elemzésekor jól látható mintázatok rajzolódnak ki – derül ki a kormány keddi közleményéből.

A tájékoztatás szerint

két hónap alatt kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át.

Az összesítés alapján

míg 2025-ben 139 tételben összesen 1,83 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter,

2026-ban az április 12-ével záruló három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintról döntött 107 tételben,

és márciusban csaknem 2 milliárd, míg az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető.

Ezek az összegek látványosan kiugranak a korábbiak közül: a januári döntésekkel összesen 5 millió, a februáriakkal 419 millió forintot osztott szét. De a Nemzeti Kulturális Alap 2019 utáni történetében sem volt hasonló bőkezűségre példa: Csák János általában 1-2 milliárdról, Kásler Miklós 2-2,7 milliárdról döntött egy évben. A megítélt miniszteri támogatások átlaga 13 millió forint volt, ez idén 34 millió forintra nőtt.

A közlemény felidézi, Hankó Balázs nemcsak a miniszteri keretből osztott pénzt. Az NKA-n keresztül a nevéhez köthető döntések a választások előtti egy hónapban összesen 5,23 milliárd forintot tesznek ki. Ebben a 31 napban hozta a 2025 utáni döntéseinek csaknem egyharmadát.

A tájékoztatás kitér arra is, a választások előtti időszakban feltűnő, hogy egyes döntésekkel nem várta meg a miniszter a támogatási időszak végét. Csaknem kétmilliárd forintot osztott szét így, három támogatási program között:

a Csoóri Sándor Alap támogatásáról tavaly szeptember 22-én született döntés, de idén már április 2-án megítélt nekik még 1,23 milliárd forintot.

a vallásos alkotóközösségek és zenészek pályázati támogatásáról tavaly szintén szeptember végén határoztak, és idén már március végén döntöttek újabb 510 millió forintról.

a „Kapcsolj ki, kapcsolj be!” közösségi programnak a tavaly december 15-ei támogatás után idén április 10-én újabb 250 millió forintot ítéltek meg.

2025 és 2026 új nyerteseket is hozott, a miniszteri keret három legnagyobb tétele olyan szervezetekhez került, amelyek 2025 előtt nem kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól:

a Zenei Kör Művészeti Kft-t idén félmilliárd forinttal támogatta volna a miniszter a saját keretéből,

az Immerzív Művészeti Nonprofit Kft-nek 300 millió forintot ítélt meg Hankó Balázs,

az Ypsylon Média Kft-nek 230 millió forintot adott volna közpénzből.

A közlemény szerint a döntések átvizsgálásakor arra is fény derült, hogy

nem volt akadály, ha egy szervezet több helyről is kapott pénzt.

Több olyan cég is felbukkant, amely a miniszteri keretnek és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának is kedvezményezettje volt. Ráadásul szinte biztosra lehetett menni azzal, ha valaki a miniszteri keretből kért támogatást: a kérelmezőknek az igényelt összeg 99,4 százalékát meg is ítélték. A hagyományos pályázati eljárásoknál ez az átlag 40-43 százalék.

A tájékoztatás hozzáteszi, hogy a választások után felgyorsult a megítélt miniszteri támogatások kifizetése. Míg a választás előtt hozott döntésekből 847 millió forintot nem utaltak el, addig a 2026. április 12-e utáni 126 nyertes összesen 1,26 milliárd forintnak örülhetett. Beszédes az az arány is, hogy ugyanez a kör 2025-ben ennek az összegnek csak a kétharmadát kapta.