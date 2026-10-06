Hankó Balázsnak egy cellatársa lehet a ceglédi börtönben

börtön;letartóztatás;Cegléd;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-10-06 20:20:00 CEST

Védője szerint nem kivételeznek, de korrektül bánnak vele a fogdában.

Nem korlátozzák kapcsolattartását a családjával, nem is kivételeznek vele, de védője szerint „korrektül bánnak” Hankó Balázzsal a ceglédi börtönben - értesült a Telex. Hankó Balázst egy kétszemélyes zárkában őrzik, vagyis maximum egy cellatársa lehet.

A Kecskeméti Járásbíróság letartóztatást elrendelő végzése ellen Hankó Balázs és ügyvédje fellebbezett. A döntés indoklásának és az ülés jegyzőkönyvének az elküldését a bíróság hétfő délelőttig ígérte az ügyvéd számára, de úgy tűnik, ezzel késnek.

„Ezeket az iratokat kedden 13 óráig nem kaptam meg, enélkül pedig meglehetősen nehéz a bejelentett fellebbezésem indokolását elkészíteni. A törvényben a letartóztatás, mint legsúlyosabb kényszerintézkedés esetére, soron kívüliség van előírva és meggyőződésem szerint ez nemcsak a soron kívüliség, hanem a normál ügymenet esetén sem felelne meg a jogszabálynak”

- mondta el Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője a Telexnek.

A lap megkeresésére a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya közölte: „Az ülésen meghozott és kihirdetett nyomozási bírói határozat írásba foglalására a büntetőeljárási törvény az általános szabálytól eltérő, speciális határidőt nem határoz meg. Az ügy összetett, nagy terjedelmű (az ügyészi indítványban a tényállás 9 oldal, az ülés pedig 4 óra hosszan tartott). Erre figyelemmel a kihirdetett határozat írásba foglalása is hosszabb időt vesz igénybe. A határozat kézbesítése várhatóan a holnapi napon megtörténik. A törvényszék a fellebbezéseket még nem bírálta el.”

Hankó Balázst hivatali visszaélés gyanújával tartóztatták le, miután az eddigi információk szerint az Orbán-kormány kulturális és innovációs minisztereként irányítása alatt a Nemzeti Kulturális Alapból politikai szempontok mentén lapátolták ki a közpénzmilliárdokat. Az ügyben Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is letartóztatták.

A korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnökeként irányította a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát. Hankó Balázs és társai az ügyészség gyanúja szerint kettős eljárásrendet működtettek, amelyben elvált egymástól a formális és a tényleges döntéshozatal. A vádhatóság azt állítja, hogy a támogatásokról ténylegesen Hankó Balázs, illetve esetenként mások határoztak, noha a törvény alapján a volt miniszter nem vehetett részt az egyes pályázati kérelmek elbírálásában. Az ügyészség szerint a 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzt pedig részben a 2026-os országgyűlési választás kampányköltéseire, részben a kérelmezők személyes céljaira fordították. A gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben tértek el a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól, amivel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.