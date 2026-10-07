Zárt ajtók mögött tárgyal a diplomáciai válságról a brit és az izraeli kormány

Nagy-Britannia;Izrael;Ciszjordánia;tárgyalások;

2026-10-07 07:06:00 CEST

Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy az Izrael által a brit képviselet bezárására kijelölt csütörtöki határidőig egyezményre lehetne jutni.

London izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba arra az esetre, ha Izrael a korábbi bejelentéseknek megfelelően valóban bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, de a brit és az izraeli kormány zárt ajtók mögött tárgyal a diplomáciai válságról – írta hivatalos forrásokat idézve kedden a Financial Times.

A viszály előzményeként Ed Miliband brit külügyminiszter egy hónapja bejelentette, hogy

a brit kormány megtiltja a ciszjordániai izraeli telepeken készült áruk importját, és szankciókat vezet be azokkal a vállalkozásokkal szemben is, amelyek üzleti kapcsolatokat tartanak fenn ezekkel a telepekkel.

Miliband az intézkedést azzal indokolta, hogy London hivatalos álláspontja szerint a palesztin területek izraeli megszállása törvénysértő, és a Ciszjordániában élő izraeli „telepes terroristák” egyes térségekben etnikai tisztogatásokat hajtanak végre.

Az izraeli kormány – a 300 ezres brit zsidóság képviseleti szervezeteihez hasonlóan – dühödten reagált a brit szankcióintézkedésre, és bejelentette, hogy

válaszlépésként bezáratja a csaknem 200 éve működő kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, amely jelenleg elsősorban a ciszjordánai palesztin lakosságnak nyújt konzuli szolgáltatásokat.

Az izraeli vezetés emellett tucatnyi brit parlamenti képviselőnek megtiltotta a beutazást Izraelbe.

A kelet-jeruzsálemi konzulátuson 27 brit diplomata dolgozik.

A Financial Times online kiadásának nyilatkozó illetékesek ugyanakkor pontatlannak nevezték a Ynet izraeli hírportál minapi értesülését, amely szerint a konzulátus bezárása esetén London is 27 izraeli diplomatát utasítana ki Nagy-Britanniából.

A brit napilap keddi értesülése szerint Jonathan Powell, a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója a múlt héten Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról.

A lap forrásai szerint azonban ezek az erőfeszítések egyelőre nem hoztak eredményt. Az ügyet ismerő illetékesek a Financial Timesnak elmondták, hogy folytatódnak a tárgyalások, és van mozgástér valamilyen egyezség elérésére a konzulátus ügyében, de

eddig nem született semmilyen megállapodás, és valószínűtlennek tűnik, hogy az izraeli kormány által a képviselet bezárására kijelölt csütörtöki határidőig egyezményre lehetne jutni.

A lapnak nyilatkozó egyik illetékes úgy fogalmazott, hogy az izraeli kormány jelenleg választási kampányt folytat, és az ügy „jól fest a kormány jobboldali választói bázisán belül”.

A Financial Times két forrása is úgy vélekedett, hogy ha Izrael valóban bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, London valószínűleg megvárja az október 27-én esedékes izraeli parlamenti választások eredményét, mielőtt beváltaná az ellenlépésekről szóló figyelmeztetését,

„ha egyáltalán tesz ilyen lépéseket”.

A brit lapnak nyilatkozók egyike szerint a brit kormányilletékesek előrelépést érzékelnek a tárgyalásokon, de úgy vélik, hogy a sajtóhoz eljuttatott kiszivárogtatásokkal Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormányának „egyes elemei” a megállapodás megtorpedózására törekszenek.