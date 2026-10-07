Litvánia saját pénzből építene amerikai bázist, és az atomfegyverek tilalmát is feloldaná

Oroszország;Litvánia;NATO;Egyesült Államok;katonai bázis;reagálás;atomfegyverek;kormánydöntés;alkotmány-módosítás;

2026-10-07 14:00:00 CEST

Vilnius akár a teljes beruházást finanszírozná, ha Washington állandó katonai jelenlét mellett döntene. A balti ország törvényhozása egy másik jelentős változtatás első szavazását is megtartotta: a jelenlegi alkotmány nem enged meg külföldi bázisokat és tömegpusztító fegyvereket az ország területén.

Litvánia hajlandó lenne teljes egészében kifizetni egy állandó amerikai katonai bázis létrehozásának költségeit, ha Washington politikai döntést hoz a csapatok tartós telepítéséről. Mindaugas Sinkevicius miniszterelnök közölte: Vilnius számára az amerikai jelenlét állandósítása az egyik legfontosabb biztonsági cél. Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, megfontolja a litván kérést.

A kezdeményezés jelentőségét az adja, hogy Litvánia közvetlenül Oroszországgal és Belarusszal határos, nyugaton pedig az orosz Kalinyingrádi terület fekszik mellette. Az Egyesült Államok 2019 óta nagyjából ezer katonából álló páncélos zászlóaljat állomásoztat rotációs rendszerben az országban. Vilnius most azt szeretné elérni, hogy ez ne időszakos, hanem tartós amerikai jelenlét legyen.

Ugyanezen a napon a litván parlament megtette az első lépést egy másik, még érzékenyebb változtatás felé is: megszavazta annak az alkotmányos tilalomnak a feloldását, amely jelenleg kizárja a tömegpusztító fegyverek és a külföldi katonai bázisok litvániai elhelyezését. Az alkotmánymódosításhoz két, legalább három hónap különbséggel megtartott szavazáson kétharmados támogatás szükséges.

Az első voksoláson 106-an támogatták a javaslatot, 18-an ellene szavaztak, hatan tartózkodtak; a következő szavazást 2027. január 12-re tervezik. A változás nem jelenti azt, hogy amerikai atomfegyverek érkeznének Litvániába, de megszüntetné azt a jogi akadályt, amely ma ezt eleve lehetetlenné teszi.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint az amerikai és NATO-infrastruktúra további közelítése Oroszországhoz nem növeli, hanem csökkenti Európa biztonságát.

Az orosz tiltakozás különösen azért éles, mert a Kalinyingrádi terület az elmúlt hetekben ismét a NATO és Moszkva közötti feszültség egyik központjává vált. Oroszország szeptember végén arra figyelmeztetett, hogy akár nukleáris eszközökhöz is nyúlhatna, ha a NATO megpróbálná elszigetelni a területet.

A NATO ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a keleti szárny megerősítése védelmi válasz Oroszország magatartására és az Ukrajna elleni háborúra. Mark Rutte főtitkár szeptember végén ugyan azt mondta, hogy jelenleg nem számolnak egy NATO területe elleni, küszöbön álló orosz támadással, de egyértelművé tette azt is: a szövetség nem engedhet a nukleáris fenyegetésnek, és az Egyesült Államok továbbra is része Európa hagyományos és nukleáris elrettentésének.

A litván döntés ezért egy szélesebb folyamat része. A NATO keleti szárnyán ma már kilenc multinacionális harccsoport működik Finnországtól Bulgáriáig. Svédország október 6-án azt is bejelentette, hogy Patriot légvédelmi rendszereket telepít Kelet-Lengyelországba, egy Ukrajna utánpótlásában kulcsszerepet játszó NATO-logisztikai központ védelmére. Az észak- és kelet-európai tagállamok politikája egyre kevésbé az időszakos megerősítésre, egyre inkább az állandó katonai jelenlétre, a légvédelemre és az elrettentés hitelességére épül.

Magyarország szempontjából sem jelentéktelenek a litvániai fejlemények. A NATO keleti szárnyának egyik multinacionális harccsoportja Magyarországon működik, magyar vezetéssel. Székesfehérváron található a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság, amely a magyarországi és a szlovákiai harccsoportokkal dolgozik együtt. A parancsnokság 2025 februárjában érte el a teljes műveleti képességet.

Mark Rutte május végén, Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozója után külön is méltatta Magyarország hozzájárulását a NATO elrettentési és védelmi rendszeréhez.

A főtitkár kiemelte a magyar vezetésű előretolt szárazföldi erőket, a székesfehérvári parancsnokságot, valamint a koszovói KFOR-misszióhoz adott jelentős magyar hozzájárulást. A találkozó politikai üzenete legalább ilyen fontos volt: az új magyar kormány a NATO-n belüli pozíció megerősítését a külpolitikai irányváltás egyik bizonyítékaként kezeli.

Ez markáns különbség az Orbán-korszak utolsó éveihez képest. Magyarország katonailag akkor is teljesítette számos NATO-kötelezettségét és növelte védelmi kiadásait, a politikai viszony azonban rendszeresen feszültté vált Ukrajna és Oroszország miatt. Szijjártó Péter 2024-ben egyenesen „őrült küldetésnek” nevezte a NATO Ukrajna hosszú távú támogatására készülő tervét, Budapest pedig külön megállapodást kért arról, hogy kimaradjon a programból.

A Magyar-kormány nem számolta fel egyik napról a másikra az előző másfél évtized minden biztonságpolitikai örökségét, és a magyar haderő fejlesztésének jelentős része is korábban indult. A hangsúly azonban megváltozott. A kabinet a NATO- és EU-tagságot már nem olyan keretként mutatja be, amelyen belül Budapestnek rendszeresen kivételt kell kiharcolnia, hanem olyan szövetségi rendszerként, amelyben a magyar érdek a kiszámítható részvétellel érvényesíthető.