Jogi eljárásokkal fenyegeti az autópálya-koncessziót felmondó kormányt az MKIF, de Vitézy Dávid közölte, hogy 23 milliárd forintnak máris búcsút mondhatnak

Vitézy Dávid;autópályák;jogi lépések;fenyegetőzés;közpénzek;Mészáros Lőrinc;koncessziós szerződés;Szíjj László;Tisza-kormány;

2026-09-19 09:12:00 CEST

Azt is bíróság elé vinnék, hogy a kormány sajtótájékoztatón jelentette be, semmisnek tekinti az elődje által kötött szerződést.

Erőltetett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés – ennyire tellett Mészárosék autópálya-koncesszorától, miután a miniszterelnökkel bemutattuk azt a rengeteg szabálytalanságot és túlárazást, és azt az ipari méretű közpénz-szivattyút, amit ez a szerződés 35 évre jelentene – posztolta szombat reggel a Facebookon Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanis megkapta azt a levelet, amelyben a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás reagált a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón elhangzottakra.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közösen jelentette be, hogy a Tisza-kormány semmisnek tekinti és felmondja a 35 éves autópálya-koncessziót. Elhangzott, az MKIF úgy kapott évtizedekre garantált, brutális összegű, mai áron nettó 23 196 milliárd forint értékű állami bevételt jelentő autópálya-koncessziót, hogy közben lényegében semmilyen valódi üzleti kockázatot nem vállalt. A miniszter szerint ez Magyarország történetének messze legnagyobb közbeszerzése. Magyar Péter feljelentéseket jelentett be, Mészáros Lőrincnek pedig azt üzente: enyhítő körülmény lehet, ha megtéríti az okozott károkat.

Az MKIF válaszlevelében jogi köntösbe burkolva arra hívta fel Vitézy Dávid figyelmét, szerintük már azzal kárt okoztak nekik, hogy nyilatkoztak a koncessziós szerződés „létével, érvényességével, hatályával vagy esetleges semmisségével” kapcsolatos álláspontjukról, Szerintük ugyanis ez „a szerződésben meghatározott finanszírozásban részt vevő szereplők magatartását, valamint a finanszírozási kötelezettségeik teljesítésére irányuló hajlandóságát számottevően hátrányosan befolyásolja”. – „A finanszírozással összefüggően bekövetkező hátrányos jogkövetkezmények kapcsán a vonatkozó jogszabályok és a Koncessziós Szerződés alapján a koncessziós jogosultak az őket megillető valamennyi jogukat és igényüket kifejezetten fenntartják” – fenyegették meg a magyar államot jogi eljárásokkal.

Szeretném egyértelműen és nyilvánosan is rögzíteni: akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van – zárta le a kormányzat részéről a polémiát Vitézy Dávid.