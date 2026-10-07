„Nem lesz több Orbán Viktor” – Szigorúbb feltételeket szabna az új tagállamok számára az EU

Európai Unió;Európai Bizottság;Orbán Viktor;

2026-10-07 12:13:00 CEST

Egy 15 éves próbaidőszak várna az újonnan csatlakozó országokra.

Az Európai Bizottság biztosítani akarja, hogy az Európai Unió következő tagállamai közt ne legyen újabb, Orbán Viktorhoz hasonló vezető, ezért terveket vázolt fel azzal kapcsoaltban, miként készítenék fel az EU-t a keleti irányú bővítésre a következő években – derül ki a The Guardian cikkéből.

A lap szerint Marta Kos bővítési biztos olyan, különleges biztosítékokra vonatkozó javaslatokat ismertetett, melyek

megvédenék az Uniót az olyan vezetőktől, akik semmibe vehetik a demokratikus értékeket és blokkolhatják a döntéshozatalt.

– Nem lesz több Orbán Viktor – szögezte le Kos, hozzátéve, szerinte gyorsabb mechanizmusokra van szükség azokkal az újonnan csatlakozó országokkal szemben, akik szembe mennek a jogállamisággal, a demokráciával, az uniós értékekkel.

A bővítési biztos által közzétett tervek alapján

minden új uniós tagállamra egy 15 éves próbaidőszak várna, ezalatt pedig megfoszthatnák őket a szavazati joguktól vagy az uniós forrásoktól, amennyiben megsértik az alapvető demokratikus értékeket, illetve az EU iránti lojalitás elvét.

A terveket az uniós tagállamoknak is jóvá kellene hagyniuk.

A szigorúbb feltételekről szóló javaslat éppen akkor fogalmazódott meg, amikor az EU bővítése új lendületet kapott, hiszen jelenleg Montenegró, Albánia, Moldova és Ukrajna egyaránt uniós tagságra vár.