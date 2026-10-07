Kétharmados támogatottsága van a budapesti olimpiának a Medián szerint

közvélemény-kutatás;Medián;budapesti olimpia;2036;

2026-10-07 16:26:00 CEST

A budapesti olimpia megrendezésének támogatottsága 64 százalékra nőtt – derült ki a Medián friss kutatásából.

A magyar lakosság kétharmada támogatja (33 százalék „teljes mértékben”, 31 százalék „inkább”), hogy Budapest 2036-ban olimpiát rendezzen – derült ki a Medián friss felméréséből, amelyet a HVG közölt. A jelenlegi, 2026 szeptemberi állapot, a 2024-es – ugyancsak a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) megbízásából készült – közvélemény-kutatásban még csak minden második ember viszonyult pozitívan a magyar olimpiához.

A MOB az úgynevezett „városfejlesztő olimpia” koncepció alappilléreinek fogadtatását szerette volna megvizsgáltatni. A válaszadók többsége a transzparenciát és a korrupciómentességet tartotta a legfontosabbnak, valamint hogy az esemény hozzon magával szükséges fővárosi fejlesztéseket. A jelentős többség azt is igényli, hogy jöjjön létre érdemi megállapodás a kormány és a főváros között.

A megkérdezettek válaszai közül kiemelkedett a fővárosi kórházak és szakrendelők felújításának támogatottsága, valamint az úthálózat fejlesztése és az olimpiai falu megépítésének mellőzése. Ha a válaszadóknak bemutatott mind a tíz feltétel biztosan érvényesülne, a társadalom 86 százaléka állna az olimpia mellé.

Szintén jelentős többség várja egy esetleges olimpia előkészítése során az alapos társadalmi egyeztetést, sőt háromnegyedes többség népszavazást is szükségesnek tartana.

Módszertan

A felméréseket (2024 szeptembere óta négyet) a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet. A mostani felmérés 2026. szeptember 14-e és 18-a között készült 1000 fős országos reprezentatív minta, és 500 fős kiegészítő minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,1 százalék.