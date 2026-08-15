Az aranyérmet a francia Léon Marchand nyerte, Kós Hubert Kós Hubert 100-nál még elsőként fordult 53.32-vel.
Jól tudtam tapadni rá, mert messze volt a világcsúcsától, és a víz alatti úszásommal is sok időt tudtam rajta hozni – mondta a 400 méter vegyes, a 200 méter pillangó és a 200 méteres mellúszás párizsi aranyérmese.
Javított elődöntős idején, azonban ez is csak a 14. helyre volt elég összesítésben.
A magyar úszó 2:09.28 perces idővel csapott célba, amellyel összesítésben tizedikként jutott tovább.
Az idei év legjobb idejét úszta, a döntőben legnagyobb ellenfele a francia Léon Marchand lesz.
Hat századmásodperc. Ennyi volt a különbség.
A szám olimpiai bajnoka a második helyen végzett 200 méter pillangón a Mare Nostrum nemzetközi úszóversenyen.
A mai versenynapon még az 50 méter gyors döntőjében is érdekelt lesz.
2:11.26 perccel csapott a célba, 1.4 másodperccel megelőzve a második helyezettet, Juliette Marchand-t.
Milák ezzel a harmadik, a magyar küldöttség pedig negyedik aranyérmét szerezte meg az olasz fővárosban zajló Európa-bajnokságon.
Milák Kristóf elsőként, Kenderesi Tamás hatodikként jutott be.
Az UTE 28 éves versenyzője mindössze három századdal maradt el az egyéni csúcsától.
Rendkívül boldog és elégedett volt Hosszú Katinka a 200 méter pillangón szerzett bronzérmét követően csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.
Hosszú Katinka bronzérmet nyert 200 méter pillangón csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.
Hosszú Katinka a hatodik, Szilágyi Liliána pedig a hetedik idővel jutott döntőbe 200 méter pillangón szerdán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.
Cseh László ezüstérmet szerzett, Kenderesi Tamás pedig a negyedik helyen végzett 200 méter pillangón szerdán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.
Kenderesi Tamás váratlanul robbant be az úszás élvonalába. Ám nemcsak kiváló teljesítményével, a 200 méteres pillangóúszásban szerzett bronzérmével, hanem eredeti nyilatkozataival is felhívta magára a figyelmet.
Szilágyi Liliána nem jutott fináléba a 200 méteres pillangóúszás keddi elődöntőjéből a riói olimpián.
Kenderesi Tamás bronzérmet nyert, Cseh László pedig világbajnoki címvédőként hetedik lett 200 méter pillangón a riói olimpia úszóversenyeinek keddi napján.
Az immár kétszeres olimpiai bajnok Hosszú Katinka visszalépett a 200 méter pillangó keddi előfutamától, amelyben így csak Szilágyi Liliána képviseli a magyar színeket.
Cseh László és Kenderesi Tamás is fináléba jutott a 200 méter pillangó hétfői elődöntőjéből a riói olimpián.
Szilágyi Liliána ezüstérmet nyert 200 méter pillangón a londoni vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek vasárnapi zárónapján.