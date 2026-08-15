Léon Marchand: Gyorsabbnak gondolom Milák Kristófot nálam, így próbáltam minél közelebb lenni hozzá 150 méternél, utána mindent beleadni

Jól tudtam tapadni rá, mert messze volt a világcsúcsától, és a víz alatti úszásommal is sok időt tudtam rajta hozni – mondta a 400 méter vegyes, a 200 méter pillangó és a 200 méteres mellúszás párizsi aranyérmese.