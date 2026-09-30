Az egyik dokumentumban felbukkan Soros György, illetve az egyik embere is.
A várakozás az új kormánnyal szemben akkora, hogy minden percét, óráját, napját hajlamosak értékelni hívei és ellenfelei. Jót mondott? Jól mondta? Azt mondta? Teszik? Nem teszik? Jól teszik? Jól nem teszik?
„Érdeke, gazdaságpolitikai, politikai érdeke fűződik-e a NATO-tag és az éppen európai uniós taggá váló Magyarországnak ahhoz, hogy az orosz tőke Magyarországon jelentős gazdasági és ezáltal politikai befolyást is szerezzen?” Belehallgattunk a Fidesz prominenseinek 2010 előtti parlamenti felszólalásaiba.
Lenullázta az Orbán-kormány az előző tíz év adósságcsökkentését az elmúlt években, így magunkra vettük a nagyon-eladósodott kelet-közép-európai ország címkéjét a jegybanki szakértő szerint.
A volt ukrán elnöknek jogellenes hatalomátvétel miatt kell felelnie, mert bár 2010-ben megnyerte a választást, saját jogköreit önkényesen kibővítette.
A Fidesz 2010-es alapszabálya nem hagy kétséget: a párt vezetői felelnek a választások kimenetelét manipuláló választási és költségvetési csalásért - írja közleményében az MSZP.
Az MSZP a választás rendje elleni bűncselekmény, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetkezetben elkövetett csalás gyanúja miatt feljelentéseket tesz a Fidesz 2010-es választási plakátkampánya ügyében.
Ijesztően hangzik: azt írja a Magyar Nemzet, hogy megállíthatatlannak látszik az állami vezetők számának növekedése. Pedig még emlékszünk a fideszes ígéretre, ami az olcsó állam és a csökkenő bürokrácia képét festette az égre a választások előtt.
A mindenkori költségvetés egyik kevéssé átlátható eleme a költségvetési tartalék. A képviselők a büdzsé elfogadásakor több tíz milliárd forintra adnak biankó csekket a kormány számára. Ez a pénz szabadon, és kevéssé átlátható feladatokra költhető, csak és kizárólag a kormány döntése alapján. A Policy Agenda megpróbált belenézni abba, hogy a 2010-es kormányváltás óta hogyan használta fel, vagy inkább ki a kormány ezt a kasszát, az összegzést pedig eljuttatta a Népszavának is. .