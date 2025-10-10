Az ügyészek azt a rendőrt keresik, aki részt vett egy tíz évvel ezelőtti találkozón a gyermekvédelmisekkel, és ahol azzal nyugtatta a szakembereket, hogy tudnak Juhász Péter Pál viselt dolgairól és ellene már titkos nyomozás zajlik.
Iszlamista fegyveresek egy Mohamed-karikatúra miatt végeztek 12 emberrel, többségében a szatirikus lap munkatársaival.
Tojással dobálták Angela Merkelt egy választási kampányfellépése során, Heidelbergben. A zöldségekből a mellette álló moderátornak is jutott valamennyi. A kancellár a tőle megszokott higgadtsággal reagált, s papírzsebkendőt nyújtott a kereszténydemokrata rendezvény műsorvezetőjének. Az incidens a rendezvény végén történt, az egyetemi téren. A kancellár ekkor már befejezte beszédét.
Miközben rejtélyes módon gazdagodnak, vásárolnak, milliókkal tartoznak is meg nem nevezett magánszemélyeknek egyes kormánypárti képviselők, államtitkárok és miniszterek, sőt még a legfőbb ügyész is. A megadott adatok még átláthatatlanabbá teszik a vagyonnyilatkozati eljárást, amely lazasága miatt amúgy is megkérdőjelezhető. Hétfőn nulla órakor közzétették a kormánytagok és a képviselők vagyonnyilatkozatait, így kiderült: Orbán Viktor könyvkiadásból tett szert 5,5 millió mellékesre, Kövér László házelnök anyagi helyzete alig változott, de nem él rosszul. Lázár János nagyban játszik: komoly adósságai mellett tavaly újabb földeket vásárolt, és megtakarításai is 7 millió forinttal nőttek. Szijjártó Péter szüleinek törleszti a luxusvilláját. Pintér Sándornak több mint 1 milliárd forintja van másnál, az MSZP elnökének igen pocsék éve volt, Vona Gábornak pedig alig van valamije.
Az ország tavalyi történéseit a megkérdezettek többsége negatívan ítéli meg, miközben személyes életük, közvetlen környezetük 2015-ös eseményeit inkább pozitívnak jellemzik - egyebek között ez derül ki az Ipsos és a ZRI Závecz Research kutatócégek közös felmérésének decemberben készült reprezentatív felméréséből.
Tavaly is sokat dolgozott a brit királyi család, és a munkából alaposan kivette részét az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg is, aki idén ünnepli 95. születésnapját.
Felcsút 2015-ben sem tért le arról az útról, amelyre Orbán Viktor kormányra kerülése, és Mészáros Lőrinc polgármester megválasztása után lépett, a kormányfő most miniszterelnöki biztost nevezett ki a fejlesztések koordinálására. Az 1800 lelkes faluban többek közt kisvasút és több futballal kapcsolatos létesítmény is épült. Mindezeket javarészt állami támogatásokból finanszírozták.
Nagy-Britanniában a 2015-ös év a teljesen váratlan és földindulásszerű politikai átrendeződések éve volt.
Rövid elemzést szánt a BBC azoknak a tényezőknek, amelyek az idei évben tökéletes hátteret nyújtottak a populizmus megerősödéséhez - írja a vs.hu.
A "legjobb munkahely" bizonyítványt az Aon Hewitt humánerőforrás tanácsadó cég felmérése alapján kapták, a díjakat szerdán Budapesten adták át - közölte a társaság. Az idén tizenötödik alkalommal készített kutatásban 76 vállalat vett részt, összesen 32 000 munkavállaló és 450 felsővezető válaszait dolgozták fel.
Budapesten, az 56-osok terén, ahol csaknem 100 alkotást láthat a közönség. Az idei pályázatra több mint 1100 pályamunka érkezett, ebből 94 alkotás látható a kiállításon, 80 külön óriásplakáton, 14 pedig úgynevezett gyűjtőplakáton.
A viszontagságos időjárás ellenére reggel tíz órakor megkezdődött a hetedik Pozsonyi Piknik. Koncertekkel, színpadi produkciókkal és dedikálásokkal várják az érdeklődőket.
A Pozsonyi Piknik Egyesület idén is megrendezi Újlipótváros ünnepét, a Pozsonyi Pikniket. Az idei rendezvény nemcsak azért különleges, mert immár a hetedik lesz, hanem azért is, mert idén új, nagyobb, tágasabb helyszínen kap helyet, mégpedig az Újpesti rakparton, a Jászai Mari tértől egészen a Szent István parkig. Sőt, közkívánatra idén még a Szent István parkot is piknikesítik egy kicsit.
Jonathan Franzennel, a 22. Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégével és műveinek fordítójával beszélget ma délelőtt 11 órakor a Millenáris Osztovits Levente termében Veiszer Alinda. A téma az amerikai író frissen magyarul megjelent önéletrajzi kötete, a Diszkomfortzóna lesz.
A tavalyi év magyar sportszempontból sikeresen zárult. Sportolóink szinte minden világeseményről érmekkel tértek haza. Idén hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk, hiszen lesz vizes, atlétikai, torna és birkózó világbajnokság, románokkal közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság, hogy csak párat említsünk a nagy tornák közül.
2014-ben közel egymillió Fidesz-szavazó számára derült ki, hogy Orbánék becsapták őket. Az emberek egyszerre utasítják el az álnok és hazug Fidesz-KDNP tandemet és a hiteltelen régi baloldalt. Orbán megígérte, hogy folytatják. És tényleg: Gucci táskák, földrablás és fácánvadászat, kamu-közbeszerzések az oligarcha haveroknak és kizsákmányolás az embereknek - írja a Facebook-on is publikált közleményében a Párbeszéd Magyarországért.
Most szilveszterkor is többségében valamilyen pirotechnikai eszköz miatt keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A legtöbb tűzijátékhoz köthető káreset Budapesten és Pest megyében volt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője.
Éjfél után 1 perccel Makón, éjfél után 5 perccel Budapesten is megszületett 2015 első babája. Az ország idei első újszülöttje a makói kórházban született Rácz Péter Rikárdó lett.
Ezen a szilveszteren is többségében valamilyen pirotechnikai eszköz miatt keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A legtöbb tűzijátékhoz köthető káreset Budapesten és Pest megyében volt. Hajnalban hatan rekedtek benn egy elakadt liftben a VI. kerületben. A fővárosban délutánig tart a szilveszter utáni takarítás. Másnaposság ellen elsősorban is igyon sok vizet! Másodsorban pedig csak óvatosan fusson neki a mától életbe lépő rendelkezések értelmezésének.
Januártól változik a magánszemélyek adózása, így módosul a személyi jövedelemadó (szja), a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás (eho) szabályozása.
A következő három napban, összesen több mint harminc órában tárgyalja az Országgyűlés a jövő évi költségvetést. A kormánypárti szónokok a családok helyzetének javulásáról, míg az ellenzéki politikusok ennek épp ellenkezőjéről, a nélkülözők számának növekedéséről beszéltek a büdzsé tervezete kapcsán.
Varga Mihály szerint óvatos optimizmussal lehet tervezni a következő év költségvetési kereteit, jövőre 2,5 százalékos növekedéssel kalkulál a kormány.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelete szerint jövőre három munkanap-áthelyezés lesz. Január 2-a és augusztus 21-e (mindkettő pénteki nap), valamint december 24-e, csütörtök pihenőnap lesz. A pihenőnapokat szombatonként, január 17-én, augusztus 8-án és december 12-én kell majd ledolgozni.