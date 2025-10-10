Politikusi vagyonok - Íme a fideszes "csodacsapat"

Miközben rejtélyes módon gazdagodnak, vásárolnak, milliókkal tartoznak is meg nem nevezett magánszemélyeknek egyes kormánypárti képviselők, államtitkárok és miniszterek, sőt még a legfőbb ügyész is. A megadott adatok még átláthatatlanabbá teszik a vagyonnyilatkozati eljárást, amely lazasága miatt amúgy is megkérdőjelezhető. Hétfőn nulla órakor közzétették a kormánytagok és a képviselők vagyonnyilatkozatait, így kiderült: Orbán Viktor könyvkiadásból tett szert 5,5 millió mellékesre, Kövér László házelnök anyagi helyzete alig változott, de nem él rosszul. Lázár János nagyban játszik: komoly adósságai mellett tavaly újabb földeket vásárolt, és megtakarításai is 7 millió forinttal nőttek. Szijjártó Péter szüleinek törleszti a luxusvilláját. Pintér Sándornak több mint 1 milliárd forintja van másnál, az MSZP elnökének igen pocsék éve volt, Vona Gábornak pedig alig van valamije.