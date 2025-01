- Tíz éve történt a Charlie Hebdo elleni terrortámadás, újabb veszélyre figyelmeztet a francia belügyminiszter

Franciaország;terrortámadás;halálos áldozatok;megemlékezés;belügyminiszter;2015;Charlie Hebdo;Emmanuel Macron;

2025-01-07 17:30:00 CET

A Franciaország elleni terrortámadás veszélyét a közösségi média táplálja, és fenyegetetteség soha nem volt még nagyobb, mint most – jelentette ki Bruno Retailleau francia belügyminiszter a Charlie Hebdo című újság ellen tíz évvel ezelőtti, 12 halálos áldozatot követelő mészárlás évfordulójá. A Charlie Hebdo szerkesztőségére támadó iszlamista fegyveresek egy Mohamedet, az iszlám vallás legfőbb prófétáját ábrázoló karikatúra miatt végeztek a szatirikus lap tíz újságírójával. Egy testvérpár, Chérif és Saïd Kouachi megölt egy biztonsági őrt és egy rendőrt, aki történtesesn szintén iszlám vallású volt, s akkor lőtték le, amikor sérülten feküdt a járdán.

Bruno Retailleau – idézi a The Guadian – beszédében kiemelte, hogy a francia hírszerzés csak tavaly kilenc tervezett támadást hiúsított meg, amelyek közül három a nyári párizsi olimpia ellen irányult. – Szerencsére Franciaország 2015 óta felkészült a terrorizmus elleni küzdelemre, de az iszlám totalitarizmus elleni harc még korántsem nyertük meg, és egyértelmű, hogy holnap Franciaországra holnap ismét lesújthatnak – mondta vészjóslóan a belügyminiszter, aki szerint 2017 óta tavaly kellett a letöbbször közbelépni, megakadályozni a támadást. – Az elmúlt évben a fenyegetés Franciaországon belülről ért minket, de mostanra fokozódni látszik az együttműködés a külföldi csoportok és a közösségi hálózatokhoz csatlakozva radikalizálódott fiatalok között. Semmit sem zárhatunk ki – fogalmazott a tárcavezető.

A The Guardien felidézte, hogy a Charlie Hebdo elleni támadással párhuzamosan, azokban a napokban további öt emberrel is végeztek terroristák, és a támaadássorozat nyomán kibontakozó nemzetközi szolidaritási hullámban elterjedt szlogen, a JeSuisCharlie (Charlie vagyok) más hasonló esetekben is mintául szolgált az együttérzés kifejezésére. A meggyilkoltak között volt egy gyakornok rendőrnő, akir egy harmadik terrorista, Amédy Coulibaly lőtt le január 8-án, majd január 9-én túszokat ejtett a HyperCacher kóser szupermarketben, és megölt négy zsidó embert. Valamennyi terrorista a rendőrséggel folytatott lövöldözésben vesztette életét január 9-én.

Kedden Párizsban Emmanuel Macron francia elnök, valamint a főváros polgármestere Anne Hidalgo vezette a megemlékezést, koszorúzást, amelyen rész vettek az áldozatok hozzátartozói is. Este a France 2 francia televíziós csatorna rendkívüli adással jelentkezik, Macron pedig bejelentette, hogy ismét előveszi a korábban elvetett tervet, hogy több millió eurós költséggel múzeumot és emlékművet építsenek fel két éven belül a terrorizmus áldozatainak a Mont Valérien-en, ahol már van egy emlékhely a második világháborúban elesett katonáknak és ellenállók tiszteletére.