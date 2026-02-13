Szabálysértés helyett.
Statisztika nem áll rendelkezésünkre, de empirikus (hírek írása) megfigyeléseink alapján mind a buszos-, mind a kamionos (vagyis a munkát végző sofőrök részvételével történő) balesetek száma megszaporodni látszik. ( Talán fáradtak, túlhajszoltak?) Ma hajnalban a 6-os út 131-es kilométerszelvényénél a Fácánkerti elágazóban történt a tragédia, aminek következtében egy ember holtan maradt a helyszínen, neki már soha többé nem kel fel a nap.
Frontálisan ütközött két autó vasárnap reggel a 6-os főúton, Paks és Dunaföldvár között, a balesetben egy ember meghalt, ketten könnyebben megsérültek - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Személyautó ütközött össze egy szarvassal a 6-os főút 225-ös kilométerszelvényénél, Nagypeterd térségében - írta a katasztrófavédelemre hivatkozva az Index.
Árokba csapódott egy autó a főváros XXII. kerületében a 6-os út kivezető szakaszán, ahol két személygépkocsi ütközött össze szombat hajnalban. A mentők két embert vittek kórházba a baleset helyszínéről.
Menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy személyautó hétfőn Budapesten, a XXII. kerületben, a 6-os főút egy szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kisdi Máté elmondta, az M0-s autóút felüljárója közelében, a Kolozsvári utcánál történt balesetben - az első információk szerint - hárman sérültek meg: ketten a buszon utazók közül, valamint az autó sofőrje, aki beszorult a járműbe, és a tűzoltók szabadították ki.
Nagy mennyiségű lösz omlott hétfő reggel a 6-os útra Paks előtt, a Dunakömlőd és Paks közötti szakaszon - közölte a katasztrófavédelem a saját honlapján.
Szombat-vasárnap a 6-os út bevezető szakaszának forgalma irányonként egy-egy sávon haladhat burkolatjavítási munkák miatt, torlódásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A 6-os úton, Szekszárd közelében egy személygépkocsi pénzszállító autóval ütközött, egy gyermek meghalt, többen megsérültek - közölte a Tolna megyei katasztrófavédelmi szóvivő.
Újra teljes szélességében járható a 6-os főút Rácalmásnál - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.
Árokba hajtott személygépkocsijával és meghalt egy férfi a 6-os úton, a szekszárdi elágazás és Kakasd között csütörtökön - közölte a Tolna megyei katasztrófavédelmi szóvivő.
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek, amikor két autó ütközött Pécs határában, a 6-os úton csütörtök este - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ismét teljes szélességében járható a 6-os út Mecseknádasdnál, miután befejeződött a baleset miatti műszaki mentés - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.
Műszaki mentés miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat szerda délután Mecseknádasdnál - közölte a katasztrófavédelem.
Befejeződött a helyszínelés a XXII. kerületben Nagytéténynél, feloldották az útlezárást a 6-os úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.
Halálos közúti baleset történt Budapesten, a XXII. kerületben Nagytéténynél szombat délután, a helyszínelés idejére lezárták a 6-os utat - tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
Két kamion műszaki mentése miatt teljesen lezárták a 6-os főutat Adonynál kedden késő délután, a művelet órákig eltarthat - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Összeütközött két személyautó a 6-os főúton Százhalombattánál szombat délután, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatta a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Két teherautó és egy személygépkocsi összeütközött Budapesten, a 6-os út kifelé vezető szakaszán, a Hunyadi János út után - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerdán.
Kamion és kisteherautó ütközött a 6-os főúton Dunaújváros térségében hétfő délben, a mentés, helyszínelés teljes útlezárás mellett zajlik.
Többen megsérültek egy balesetben hétfő délután a baranyai Mecseknádasd közelében, a 6-os utat a mentés és a helyszínelés idejére lezárták - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Feloldotta a rendőrség a közlekedési baleset miatt elrendelt útlezárást a 6-os út Baranya megyei szakaszán, Pécsvárad közelében - közölte a térségi rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken.
Balesetben meghalt egy motoros és utasa pénteken Pécsvárad közelében, a 6-os út érintett szakaszát lezárták - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Félpályán megindult a forgalom a 6-os főúton, Dunaföldváron, ahol szombat délelőtt halálos baleset történt.
Egy ember meghalt, többen megsérültek a 6-os úton, Dunaföldváron, ahol két személygépkocsi ütközött szombaton délelőtt.
A helyszínen meghalt egy ember, aki kisteherautójával egy személykocsinak ütközött hétfőn reggel Pest megyében, Ercsinél - írja az Origo. A Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője a távirati irodának azt mondta, hogy az ütközés következtében a sofőr kirepült a járműből, és a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Egy autó és egy motorkerékpár ütközött össze a 6-os úton Dunaújváros közelében, ezért teljes útlezárás van érvényben.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 6-os főúton Adony közelében, emiatt az érintett szakaszt lezárták.
Két autó ütközött a 6-os úton, Bonyhád határában, egy ember meghalt, egy könnyebben megsérült - közölte honlapján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.