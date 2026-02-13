Busz karambolozott Budapesten - Utasok is megsérültek (fotók)

Menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy személyautó hétfőn Budapesten, a XXII. kerületben, a 6-os főút egy szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kisdi Máté elmondta, az M0-s autóút felüljárója közelében, a Kolozsvári utcánál történt balesetben - az első információk szerint - hárman sérültek meg: ketten a buszon utazók közül, valamint az autó sofőrje, aki beszorult a járműbe, és a tűzoltók szabadították ki.