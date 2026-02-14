Dinnyeakció - A Tesco nem ijedt be

A Tesco szerint a hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy az áruházlánc bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI megkeresésére pénteken arra reagálva, hogy az agrárkamara hatósági és etikai eljárást kezdeményez az áruházlánc ellen a szerintük etikátlan dinnyeakciója miatt.