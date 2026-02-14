Az épületegyüttes jelenleg üres, Sulyok Tamás nem ott lakik.
Kevesebb pénzt terveznek elkölteni a vásárlók az idei Black Friday-en, a korábbi slágertermékek iránti érdeklődés pedig megcsappant – derült ki a Reacty Digital témába vágó szeptemberi kutatásából.
Fel kell tüntetni, hogy a leárazás előtti harminc napban mennyi volt a termék legalacsonyabb ára.
Már kevésbé dőlnek be az ünnepi dömping hamis kedvezményeinek a vásárlók. A tudatosságra az elkölthető jövedelem jelentős csökkenése is rákényszerít.
A Tesco szerint a hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy az áruházlánc bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI megkeresésére pénteken arra reagálva, hogy az agrárkamara hatósági és etikai eljárást kezdeményez az áruházlánc ellen a szerintük etikátlan dinnyeakciója miatt.