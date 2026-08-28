Jön az állami médiaholding

Már fel is felfüggesztették a jobboldali médiabirodalomba irányuló állami hirdetéseket, ami nélkül az Orbán-kormányhoz eddig lojális médiumok - például a Magyar Nemzet és Heti Válasz - is pénzügyi nehézségek elé nézhetnek. Állami médiaügynökség jön létre, amely a kabinet aktuális szája íze szerint oszthatja majd a kormányzati és az állami cégek reklámbüdzséjét.