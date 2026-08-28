Egy elnöki rendelet alapján az orosz állam mostantól átveheti egy időre azon vállalatok irányítását, amelyek nem védik meg kulcsfontosságú létesítményeiket az ukrán dróntámadásoktól. Aggodalmak szerint a lépés az orosz gazdaság háborús mozgósítására irányulhat.
Nem készült el a debreceni gyár tavalyi pénzügyi jelentése.
Régi, kipróbált emberek kerültek az állami felügyelet alá vont Kartonpack élére, köztük volt és jelenlegi fideszesek is.
A cég vezetésének jogosítványai megszűntek, a lépésre egyelőre nincs publikus magyarázat.
Már fel is felfüggesztették a jobboldali médiabirodalomba irányuló állami hirdetéseket, ami nélkül az Orbán-kormányhoz eddig lojális médiumok - például a Magyar Nemzet és Heti Válasz - is pénzügyi nehézségek elé nézhetnek. Állami médiaügynökség jön létre, amely a kabinet aktuális szája íze szerint oszthatja majd a kormányzati és az állami cégek reklámbüdzséjét.
Ha a „habverés” nem fedi el a lényeget, kiderül, hogy Orbán Viktor pénzkampányt csinál – és bármilyen zavaró mondás is érkezik a kampányon kívüli világból azt a hatalom egyszerűen a főüzenet alá szuszakolja.