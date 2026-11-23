egészségügy;civilek;közoktatás;életveszélyes állapot;anafilaxiás sokk;Tisza-kormány;

2026-11-23 18:07:00 CET

A Fidesz-kormány három évnyi aktatologatása után idén nyáron váratlanul gyors fordulat következett be egy olyan ügyben, amelyen gyerekek élete múlhat. Az új adminisztráció ingerküszöbét áttörte a civilek hangja, ennek köszönhetően ma már Magyarországon is létezik anafilaxia protokoll. Augusztus óta 17 ezer tanár sajátította el azokat a tudnivalókat, hogy mit tehetnek az akár halállal végződő, ételallergia okozta reakció megelőzése érdekében, és hogyan segíthetnek, ha mégis baj van.

– Hosszú harcon vagyunk túl. Az elmúlt években értetlenül álltunk a helyzet előtt. Miért olyan bonyolult megvédeni a gyerekeket, amikor a megoldás kézenfekvő lenne? Bár a köznevelési törvény 2023-as módosításával hivatalosan is az intézmények feladata és felelőssége lett a fokozott kockázattal élő gyermekek védelme, a pedagógusok semmilyen valódi segítséget nem kaptak. Idén mérföldkőhöz ért a munkánk, augusztustól Magyarországnak van anafilaxia protokollja – osztja meg lapunkkal Janklovics Natasa, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület szóvivője és Kiss Anikó egyesületi tag, akik maguk is érintett szülők.

Az emberi szervezet egyik legsúlyosabb, hirtelen fellépő, életveszélyes keringés- vagy légzésleállást okozó reakciója egy tragédia után került a figyelem középpontjába: 2022-ben meghalt egy mogyoróallergiás gyermek. Nem volt nála az életmentő gyógyszer, nem tudta a pedagógus mit jelent ez az egészségügyi állapot, nem ismerte fel jól a tüneteket, így azt sem, mit kell tennie.

A pedagógust másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Akkor a Népszavában megírtuk, hogy a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság benyújtotta azt a protokolljavaslatot, amelynek egyik fő eleme, hogy minden gyermekintézményt lássanak el adrenalin-autoinjektorral. Az akkori kormányzat részéről nem történt lépés az ügyben, a Belügyminisztérium – mint a Fidesz-éra illetékes tárcája – félvállról vette az ügyet. A Népszava kérdésére később azt válaszolták: az igazoltan allergiás személyek támogatással juthatnak hozzá a gyógyszerhez, és ezt magukkal tudják vinni a köznevelési intézményekbe.

Civil akarat, kormányzati hezitálás

Az érintettek azzal is tisztában voltak, hogy a tanár nem orvos, így nem várható el tőle, hogy egészségügyi diagnózisok és adatok alapján önállóan felmérje, hogyan kell kezelni egy-egy kritikus helyzetet. A törvényi változás óta három év telt el érdemi támogatás nélkül. A szakmai szervezetek – köztük a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, az Allergia Képzett Iskola Egyesület és az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület Csáki Csilla allergológus vezetésével – folyamatosan próbáltak segítséget nyújtani és felhívni a figyelmet a hiányosságokra.

A civilek részéről azonban nemcsak szakmai hátteret kapott a folyamat: az alapítók maguk is allergiás gyermekeket nevelnek, így tudják, mire van szükség egy intézményben.

A szakmai tudás és a szülői tapasztalat ötvözésével látták, hogyan tudnának a pedagógusok megfelelni a törvényi előírásoknak. Ennek ellenére valódi, rendszerszintű változás nem történt.

Az anafilaxiás sokk felismerésére és segítségnyújtásra a tárca három év alatt mindössze 4635 pedagógust képzett ki, ami csepp a tengerben. Ráadásul egyszeri képzés nem elegendő, a valódi tudás alapja az ismétlés, másrészt a képzések egyoldalúak voltak, kizárólag az akut ellátásra, a tünetek felismerésére és az EpiPen beadására fókuszáltak. Eközben a szakmai szervezetek és a civilek már mindent előkészítettek. Ingyenes anyagok sora állt rendelkezésre: az AKI program Papp Gábor oktatóanyagával, a Bethesda Akadémia, amelyet Tóth Viktória tart. A civilek mindenhol kopogtattak, de csak falakba ütköztek.

Hetek alatt háromszor annyi kiképzett pedagógus

A fordulat az új kormány megalakulásával történt. Ugyanezekkel a meglévő anyagokkal keresték meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot, ahol váratlanul gyorsan és nyitottan fogadták őket. Az egyeztetésen, ahol az egészségügyi tárca is jelen volt – pozitív volt a fogadtatás. A Minisztérium elfogadta az azonnali, még a tanévkezdés előtt megvalósítható ingyenes képzési lehetőséget, és az erről szóló információt kiküldte az oktatási és nevelési intézményeknek.

A hárompilléres programot azzal a kéréssel egészítették ki, hogy a pedagógusok 80 százaléka végezze el a képzést.

Kérdésünkre, hogy reális lehet-e ez az arány, Natasa és Anikó azt mondja: a magyar köznevelésben jelenleg mintegy 145 ezer pedagógus dolgozik, így a célkitűzés hatalmas, de elérhető, és a szükségesség indokolja. Egy életveszélyes helyzetben nem lehet 5–20 percet pazarolni arra, hogy a folyosón a képzett tanárt keresgéljük. Ráadásul a tudnivaló gyorsan elsajátítható.

A mostani tanévkezdés már sokkal nyugodtabban telt a családok számára. Ezt abból is leszűrik, hogy míg korábban szülők, tanárok és igazgatók folyamatosan keresték a civileket segítségért, novemberre szinte nullára redukálódtak az ilyen megkeresések. A számok is magukért beszélnek: augusztus 29-e óta már 17 ezer pedagógus végezte el az AKI programot és lett allergiaképzett.

Mérföldkő volt, nem végcél

De mit is tanulnak a pedagógusok ezen a képzésen? A lényeg nem csupán az, hogy vészhelyzetben be tudják-e adni az EpiPent, amire egyébként egy ideális világban nem is lenne szükség, hiszen a hangsúly a megelőzésen van. A legfontosabb, hogy az intézmények a gyerekekre szabják a biztonsági protokollokat, tudják, milyen óvintézkedésekre van szükség, valamint tisztában legyenek azzal, hogy minden anafilaxiás gyermek más, eltérőek az allergénjeik, a reakcióik. Ehhez nyújt sorvezetőt a civilek által készített ötpontos segédlet.

Először is tudni kell, hogy az adott gyermek pontosan mire allergiás. Ahogy azt is, miként lehet számára biztonságos közeget kialakítani; hogyan lehet ezt a gyermek közvetlen környezetében maximalizálni; azt, hogy ha megtörténik a baj, hogyan kell felismerni a tüneteket, ezt követően beadni a kéznél lévő EpiPent; nem utolsósorban pedig diagnosztizálatlan esetben is fel kell ismernie a pedagógusnak a tüneteket.

A jelenlegi szabályozás szerint a diagnosztizált gyermekek esetében kötelező, hogy az intézményben legyen a sürgősségi táskájukban két darab EpiPen. Itt érdemes felidézni az április előtti éra egy másik meghökkentő esetét. Maruzsa Zoltán akkori köznevelésért felelős államtitkár azt kérte az intézményektől, hogy az érintett szülők vigyenek be egy harmadik eszközt is az iskolába. Így akadt, ahol 6-8 volt, máshol meg, ahol esetleg addig diagnosztizálatlan gyermek tanult, egy sem. Pedig fontos, hogy a nem diagnosztizált, első alkalommal reagáló gyermekek védelmében is szükség lenne készenléti készletre.

Hazai adatok nincsenek, a brit felmérések viszont rávilágítanak, hogy az első súlyos allergiás reakciók mintegy ötöde iskolákban, óvodákban történik.

A szert eddig csak a tőkeerősebb önkormányzatok vagy tankerületek tudták saját forrásból megvásárolni. A civilek legfőbb célkitűzése az, hogy az állam minden köznevelési intézményben biztosítsa a készenléti EpiPent.

Elértek-e mindent, hátra lehet-e most már dőlni? – kérdezzük az egyesület képviselőitől. Határozott nemmel felelnek, és már sorolják is az új kihívásokat. Az elmúlt évek sok csalódása után a mostani intézkedéssorozatot hatalmas, történelmi áttörésnek tartják. Nem csoda, hogy a munka nemzetközi szintre is elért: Tóth Viktória nemrég Brüsszelben, az Európai Parlamentben is beszámolt a magyarországi tapasztalatokról és eredményekről. Ha sikerül elérni, hogy hivatalos készenléti EpiPen legyen minden intézményben, Magyarország európai és világviszonylatban is kiemelkedő pozícióba kerül az anafilaxia-ellátás terén. A végső cél azonban az, hogy az egész ország – a vendéglátástól az idegenforgalmon át a különórák helyszínéig – anafilaxia-képzetté váljon. Az érintett családok élete ugyanis egy folyamatos, aprólékos előretervezésből és újratervezésből áll minden egyes nap. Az ideális világ az lenne, ha bárhová lép be a gyermek, mindenhol értenék és tudnák kezelni ezt az élethelyzetet.

Példát mutatnak a magyarok Európában mindössze két országban, Angliában és Magyarországon létezik ilyen országos szintű, prevenciós anafilaxia-program; a szigetországban egy gyermektragédiát követően életbe lépett Benedict’s Law-ként ismert jogszabály. Szomorú tény, hogy a világon és Európában is szinte minden hasonló áttörést egy-egy tragikus gyermekhaláleset előzött meg. A magyar modell mára példaértékűvé vált, örömmel fogadták a hazai szakmai és civil csapat csatlakozását a nemzetközi Act for Anaphylaxis programhoz. Natasa és Anikó a legnagyobb szemléletbeli változásként azt írja le, hogy a minisztérium felismerte a problémát, bevonta a szakmát és a civileket, és segítő kezet nyújt a pedagógusoknak. A munka azonban nem áll meg, három kulcsfontosságú célra fókuszálnak: be szeretnék vonni az iskolaorvosokat és a védőnőket, az államnak 400 millió forintra becsült összegből minden oktatási-nevelési intézménybe készenléti adrenalintollat akarnak juttatni, és el kívánják érni az államilag finanszírozott molekuláris laborvizsgálatok gyakorlatát. Jelenleg e laborvizsgálatok csak a magánegészségügyben érhetők el 50–100 ezer forintért. A precíz diagnózis viszont elengedhetetlen, magyarázzák. A vizsgálatnak köszönhetően megállapítható, hogy egy-egy élelmiszer, például a földimogyoró 12 különböző fehérjekomponense közül melyik specifikus fehérjéje vált ki valós, súlyos anafilaxiás reakciót. Ennek hiányában sokan téves diagnózissal, akár 10-15 élelmiszert is feleslegesen elhagyva élnek. A civilek egyik legfőbb célja, hogy ne a pénztárcán múljon a pontos diagnózis.