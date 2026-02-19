Inkább ne akarjon a szemembe nézni – Nem akar találkozni a Győrben halálra gázolt nagymama fia az Aston Martin sofőrjével

Győr;gázolás;halálos gázolás;Aston Martin;

Egy emberéletet nem lehet években mérni, de remélem, hogy megkapja azt a büntetést, amit megérdemel. Egy biztos, hogy örökre elvenném a jogosítványát, és ha rajtam múlna, akkor soha többé még egy görkorcsolyát sem húzhatna fel – mondta a 24-nek az a férfi, akinek az édesanyját Cs. Dávid halálra gázolta Győrben a luxusautójával. Németh János hozzátette, nincs benne bosszúvágy az anyja halála miatt, de nem akar találkozni a gázolóval, és nem kér a sajnálkozásából és a bocsánatkéréséből sem.

Országos felháborodást keltett, hogy szombaton egy 33 éves férfi a körülbelül 70 millió forintot érő Aston Martinjával halálra gázolt egy buszmegállóban várokozó idős asszonyt Győrben. A sofőr a szemtanúk szerint a baleset után kiszállt a luxuskabrióból, és az összetört telefonja miatt bosszankodott, sem az áldozat, sem a saját, terhes párja nem érdekelte, aki hozzá hasonlóan megsérült a balesetben.

Németh János most a 24.hu-nak elmondta: – Pénteken, a tragédia előtti nap beszéltem az édesanyámmal utoljára, hogy másnap jönne haza. Szombaton dolgoztam a kollégámmal, amiről anyu is tudott, ezért nem is furcsálltam, hogy még nem keresett telefonon. Aztán helyette egy rendőr hívott, hogy hol vagyok, mert nem talált otthon. Ezután felkeresett, és elmondta, hogy mi történt. Olyan volt, mint derült égből a villámcsapás, teljesen lefagytam.

Felidézte, a győri kapitányságon az volt az első kérdése, hogy édesanyja ott helyben meghalt-e, és szenvedett-e. – Azt mondták, száz százalékig biztos, hogy nem szenvedett. Mondtam, hogy köszönöm, nekem ennyi elég volt, mást nem szeretnék tudni – fogalmazott.

A gázolóról azt mondta: – Hiába jönne ide elém, és hiába fogna velem kezet, nem tudnék neki mit mondani. Inkább ne akarjon szemembe nézni. Bennem semmi gyűlölet nincs, mert biztos, hogy nem akarta ezt, de akkor is, 33 évesen már lehetne annyi felelősségtudata, hogy nem így vezet egy autót, és főleg nem nyári gumikkal télen.

A luxusautót vezető férfi büntetlen előéletű, és negatív lett a drog-, valamint az alkoholtesztje is. Így megúszta a letartóztatást, és négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került. Ez azt jelenti, hogy nem hagyhatja el Győr közigazgatási területét, és nyomkövetővel ellenőrzik a mozgását. A bíróságon azt mondta az újságíróknak, sajnálja, ami történt, és részvétét fejezte ki az áldozat családja felé. A halálos közúti baleset okozásával gyanúsított 33 éves férfi elismerte a felelősségét, de egyelőre nem tett vallomást a kihallgatása során. Állítása szerint vezetéstechnikai oka volt a kocsi kisodródásának.