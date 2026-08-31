Összeakasztották a bajszukat

Tisztítókúrára küldené a baloldali ellenzéket Szabó Tímea, mert a PM társelnöke szerint ez így nem mehet tovább. Tóbiás József szerint az egyetlen baloldali párt Magyarországon jelenleg az MSZP, a választók pedig őket bízták meg azzal, hogy ezt a politikai oldalt újjáépítsék. A DK bármikor kész újra összefogni a partnerekkel, mert hisz abban, hogy csak együtt tudnak eredmény elérni, amit azonban a többiek elutasítanak.