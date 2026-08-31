A kultúrharcos retorikájú, keményen védekező, az emancipációs törekvéseket erkölcsi normaként hirdető demokratizmusnak korlátozott a társadalmi hatása, mert a kormánypropagandához hasonlóan polarizál. Aki nincs velünk, ellenünk van. A progresszív baloldali politikának a létező társadalmi ellentmondások gyökereire kell rámutatnia, és felvállalnia a mindennapi problémák kezelését. Így lehet eljutni azokhoz az emberekhez is, akik másképp gondolkodnak a világról, de érintettek a napi gondokban. Ez a hitvallása Kováts Eszter politológusnak, a Bécsi Egyetem kutatójának. És nincs vele egyedül.
Persze ehhez jól felépített kampány és az eddigieknél is több közös jelölt kell.
Tisztítókúrára küldené a baloldali ellenzéket Szabó Tímea, mert a PM társelnöke szerint ez így nem mehet tovább. Tóbiás József szerint az egyetlen baloldali párt Magyarországon jelenleg az MSZP, a választók pedig őket bízták meg azzal, hogy ezt a politikai oldalt újjáépítsék. A DK bármikor kész újra összefogni a partnerekkel, mert hisz abban, hogy csak együtt tudnak eredmény elérni, amit azonban a többiek elutasítanak.
Éppen itt lenne az ideje, hogy a baloldali ellenzék felfedezze azokat a húsbavágó igazságtalanságokat, amelyek egyrészt felfoghatóak a liberális demokrácia kudarcának, de előrevetítik azt is, hogy miként tehet még jobban tönkre embereket, sorsokat egy illiberális rendszer. A környezeti igazságosság kérdése pont ilyen.
Nem jelentik ma be a baloldali pártok, hogy Budapesten megszületett az önkormányzati választási megállapodás – értesült a Népszava. Tegnap este a fővárosi szocialisták párttanácsa ugyan szavazott a megállapodás-tervezetről, ám mert a 15 igen mellett, 8 nem és 3 tartózkodás is volt, így a döntést elhalasztották. Az elfogadáshoz az kellett volna, hogy a párttanács egységesen szavazzon.
Az országgyűlési választások előtt a baloldali összefogás résztvevői megállapodtak abban, bármi lesz a végeredmény, egyikük sem csábítgat el a másiktól senkit - mondta hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Mesterházy Attila, aki a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjeként indult a vasárnapi voksoláson. Gyurcsány Ferenc azt mondta: a héten megkezdődnek a konzultációk.
A verseny még nem lefutott, a kormányváltás a következő három órában dől el - hangoztatták az ellenzéki összefogás politikusai vasárnap délután Budapesten sajtótájékoztatón. Tóbiás József, az MSZP országgyűlési képviselője és Szigetvári Viktor, az Együtt-PM társelnöke azt kérte: mindenki, aki nem tette meg, menjen el, és vegyen részt az országgyűlési választáson.