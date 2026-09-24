A radikális baloldali Die Linke 25,3 százalékkal történelmi győzelmet aratott Berlinben, ám a kormányalakítás előtt saját soraiban kell rendet tennie. Egy képviselőnek a Remmo-klánhoz kötődő üzenetváltása és az antiszemitizmussal kapcsolatos régi viták miatt az SPD és a Zöldek szigorú feltételeket szabnak az együttműködéshez.
A szociáldemokraták 3-5 százalékkal vezetnek a keresztény uniópártok előtt Németországban.
Az egykori keletnémet kommunista tömörülés hitelessége került veszélybe a Navalnij-ügy kapcsán. Ez az SPD-nek is kínos.
Németországban a vasárnapi választással együtt rendezték a brémai tartományi voksolást.
Tegnap ugyan folytatódott a CDU kongresszusa, ugyanakkor a német nyelvterület lapjait továbbra is Angela Merkel kedden, pártelnökké való újraválasztása után elmondott beszéde foglalkoztatta. Különösen a koalíciós partner címére intézett megjegyzései, s az a mondata foglalkoztatta a médiát, hogy meg kell akadályozni 2017-ben az SDP, a Balpárt és a Zöldek koalícióját.
Az újraegyesített Németország történetében első ízben ülhet balpárti politikus a tartományi miniszterelnöki székbe. A türingiai parlament ma szavaz arról, megválasztják-e a Balpárt, a szociáldemokrata SPD, valamint a Zöldek koalíciójának közös jelöltjét, Bodo Ramelowot.
Brandenburgban a marad az eddigi szociáldemokrata koalíció. Dietmar Woidke (SPD) tartományi miniszterelnök azt javasolta saját pártjának, kezdjék meg hivatalosan is a koalíciós tárgyalásokat a baloldali tömörüléssel. Az SPD előzőleg mind a Balpárttal, mind a CDU-val tárgyalt a koalíciós együttműködés lehetőségeiről. A „vörös-vörös” koalíciós együttműködést még a szociáldemokraták tartományi elnökségének is meg kell szavaznia. Az SPD 1990 óta minden választást megnyert Brandenburgban. A szeptember 14-én megtartott voksoláson 31,9 százalékot szerzett.