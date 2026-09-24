Hatalmon marad a Balpárt

Brandenburgban a marad az eddigi szociáldemokrata koalíció. Dietmar Woidke (SPD) tartományi miniszterelnök azt javasolta saját pártjának, kezdjék meg hivatalosan is a koalíciós tárgyalásokat a baloldali tömörüléssel. Az SPD előzőleg mind a Balpárttal, mind a CDU-val tárgyalt a koalíciós együttműködés lehetőségeiről. A „vörös-vörös” koalíciós együttműködést még a szociáldemokraták tartományi elnökségének is meg kell szavaznia. Az SPD 1990 óta minden választást megnyert Brandenburgban. A szeptember 14-én megtartott voksoláson 31,9 százalékot szerzett.