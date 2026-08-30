„Megoldás nincs, csak a dühöngés” – A fákkal szemben elkövetett emberi gonoszság Magyarországon nem ismer határokat

Nem kell hozzá se érzelgősnek, se ezoterikusnak lenni, hogy egy százéves fa mérgezésének a hírére rossz érzés fogja el az embert. Többet élt, mint a legtöbb ma élő ember. A derékba tört facsemeték esete sem éppen nyugtató hatású. A megfúrás és mérgezés eszközével elkövetett pusztítás a legkevésbé sem szenvtelen vandalizmus, hanem nagyon is haszonelvű. A kilátás vagy más balatoni ingatlanfejlesztési érdek miatt kell halnia a legtöbb példánynak, vagy – mert bár egy sem nő az égig – a növendéknek is. Esetleg egy újabb óriásplakátnak kell a hely. Mindezt a klímakrízisben, percnyi örömökért vagy a propaganda újabb négyzetmétereiért. A szakma 14 éve szorgalmazza a jogszabályt, ami letörné a haszonleső mihasznák kedvét, mind ez idáig hasztalan.