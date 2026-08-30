Budapest utcáin fogyatkoznak a fák, egyre több helyen találkozunk kivágott fatörzsekkel. A következő 10–15 évben a fővárosi felnőtt faállomány legalább harmada elveszhet – erről beszélt augusztus elején a FŐKERT vezetése. A klímaváltozás és az aszály sokkos állapotba hozta a fővárosi zöldfelületeket. A megoldást már nem a politikai célú faültetési hullámok jelentik, hanem a meglévő, haldokló fák radikális életben tartása – miközben a groteszk jogi környezetben a betonnak és a közműveknek még mindig több joga van, mint az élő környezetnek.
Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor úgy véli, a vízmegtartás elterjedéséhez jogszabályi fordulat, pénz és több cikluson átívelő fejlesztések szükségesek, a látványos eredményekhez pedig idő kell.
„Nagy segítség ez a városzöldítésnek, köszönjük!” – üzente Budapest főtájépítésze.
A pusztítás előtt a korábban a partéli mobil gátért küzdő egyesület kifogásolta a faültetést, amelynek még a jogszerűségét is kétségbe vonták.
Túl azon, hogy jogilag tilalmazott, még az élővilágot is károsítjuk vele.
Nem kell hozzá se érzelgősnek, se ezoterikusnak lenni, hogy egy százéves fa mérgezésének a hírére rossz érzés fogja el az embert. Többet élt, mint a legtöbb ma élő ember. A derékba tört facsemeték esete sem éppen nyugtató hatású. A megfúrás és mérgezés eszközével elkövetett pusztítás a legkevésbé sem szenvtelen vandalizmus, hanem nagyon is haszonelvű. A kilátás vagy más balatoni ingatlanfejlesztési érdek miatt kell halnia a legtöbb példánynak, vagy – mert bár egy sem nő az égig – a növendéknek is. Esetleg egy újabb óriásplakátnak kell a hely. Mindezt a klímakrízisben, percnyi örömökért vagy a propaganda újabb négyzetmétereiért. A szakma 14 éve szorgalmazza a jogszabályt, ami letörné a haszonleső mihasznák kedvét, mind ez idáig hasztalan.
Ősszel két olyan fasor-rekonstrukció is indul, ami fájdalmas lesz. Ráadásul ez csak a kezdet, a szinte egykorú fővárosi faállomány ugyanis egyszerre ér hanyatló korszakába. Bardóczi Sándor főtájépítésszel a lopakodó olimpia, a méhlegelők mellett arról is beszélgettünk, hogy mi állíthatja meg a kormányt.
A fa pusztulása borítékolható volt, de egy tavaly elrendelt moratórium miatt nem vághatták ki.
Közbelépett a Főkert, a tervezettnél olcsóbban és környezetkímélőbben is lehet utat építeni a XVII. kerületben.
A korábban megismert szakmai vélemények és az ügy kiemelt jelentősége miatt az epiteszforum.hu felületén petíciót indítottak a Városliget megmentése érdekében, arra kérve a döntéshozókat illetve a potenciális pályázókat, hogy ne vegyenek részt a Városliget tönkretételében, ne vegyenek részt a múzemi negyed tervpályázatán.