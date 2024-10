Per Kishantosért

Az alaptörvénnyel, de még a hatályos jogszabályokkal is ütközik a Nemzeti Földalapkezelo Szervezet (NFA) döntése, amellyel elvették a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Kht. által másfél évtizede bérelt 452 hektáros állami földet. Az ökogazdaságot és népfőiskolát is működtető társaság most pert indított a földalapkezelő ellen. Azt is elfogadhattlannak tartják, hogy sem az NFA által kiírt pályázatok sem az NFA döntését megalapozó egyéb jogszabályok nem tartalmaznak jogorvoslati lehetőséget.