A pártok reálisan még körülbelül 370 ezer megszólítható, mozgósítható szavazóval számolhatnak országosan.
Az adatokból úgy tűnik, hogy nem a Fideszt erősítheti ez a „tábor”.
Elkezdődött a bizonytalanok elcsábítása; előválasztási versenybe vetették bele magukat a pártok; felértékelődött a háttérsakkozás szerepe – kezd felpörögni az ellenzéki összefogás.
Hosszú idő óta először mutathat fel több biztos pártválasztót az ellenzék (persze összesen) mint a Fidesz. Ez persze csak akkor ellensúlyozza a kormánypárt egységes bázisát, ha a demokratikus pártok valamiképp együttműködnek. Amennyiben nem teszik, előfordulhat, hogy híveik elszabadulnak, és saját érzéseik alapján szavaznak, nem a párthűség irányítja kezüket az ikszelésnél. Márpedig hiába van csak három nap hátra a választásokig, érdemes lenne együtt mozogni, ugyanis mintegy 400 ezer ember ezekben a napokban dönti el, kire szavaz - a Vasárnapi Hírek cikke.
A Fidesz csak akkor nem tud kormányt alakítani negyedszer is, ha a demokratikus ellenzék a Jobbikkal is tárgyal a 106 körzetben indulók "koordinált visszaléptetéséről" - ez egy szocialista számolás eredménye.
Csökkent az elmúlt hónapban a Fidesz tábora, és érzékelhetően bővült a bizonytalanok csoportja - állapította meg novemberi elemzésében az Ipsos.