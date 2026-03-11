Az utolsó percben döntők kezében a választás

Hosszú idő óta először mutathat fel több biztos pártválasztót az ellenzék (persze összesen) mint a Fidesz. Ez persze csak akkor ellensúlyozza a kormánypárt egységes bázisát, ha a demokratikus pártok valamiképp együttműködnek. Amennyiben nem teszik, előfordulhat, hogy híveik elszabadulnak, és saját érzéseik alapján szavaznak, nem a párthűség irányítja kezüket az ikszelésnél. Márpedig hiába van csak három nap hátra a választásokig, érdemes lenne együtt mozogni, ugyanis mintegy 400 ezer ember ezekben a napokban dönti el, kire szavaz - a Vasárnapi Hírek cikke.