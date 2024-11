Minden biztos kézben van

Évek óta "olcsóbb államot" ígér Orbán Viktor, ám ez már csak azért sem jöhet össze, mert jelenleg félszáznál is több miniszteri és miniszterelnöki biztos tevékenykedik apparátusában, méghozzá parodisztikus feladatkörökkel. Ceglédi Zoltán elemző úgy látja, a kormányfő a bukott kádereit - például Czunyiné Bertalan Judit korábbi köznevelési államtitkárt - is biztosnak nevezi ki, mert nem akarja elismerni a kudarcot, s elengedni a kezüket. Természetesen, ha Orbán és a Fidesz elköteleződik egy "nagy ügy" mellett, arra külön biztost neveznek ki. Így van például fejlesztési biztosa Felcsút térségének, vagy akár a látványsportoknak is.