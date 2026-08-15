Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár felszólította a Vidnyánszky Attila vezette múzeumfenntartó alapítványt a halaszthatatlan lépésekre, köztük az igazgató kompetenciájának a vizsgálatára.
Történelmi jelentőségű bűnnek érzi a Magyar Színházi Társaság elnöksége, ha az SZFE Alapítványa megkapná az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) ingatlanjait. Az OSZMI igazgatója szerint azonban senki nem tervez semmiféle akciót ezügyben.
A rendező szerint szerencsére nem neki kell a helyzetet pacifikálnia.
Mindenki annyit ér, amennyije van? Régi és hatalmas tévhit. Akárki a megmondhatója ennek.
Július végén az Akárki című moralitásjátékot mutatják be Szegeden a Dóm tér előtt ingyenesen Bodolay Géza rendezésében Zsótér Sándor és Hegedűs D. Géza főszereplésével.