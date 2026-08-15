Történelmi bűnt emleget a Magyar Színházi Társaság az SZFE alapítványának ingatlanakciói miatt

Történelmi jelentőségű bűnnek érzi a Magyar Színházi Társaság elnöksége, ha az SZFE Alapítványa megkapná az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) ingatlanjait. Az OSZMI igazgatója szerint azonban senki nem tervez semmiféle akciót ezügyben.