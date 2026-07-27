Juppé a nemzetközi nagytőke jelöltje?

Kisebb szenzációt tálalt olvasóinak a párizsi Le Figaro múlt pénteki száma. Rövid hírben közölte, hogy a „világ urai” (Les Maitres du monde) titkos szervezet, amely csütörtöktől vasárnapig az ausztriai Bildenbergben, az alpesi Telf-Buchen luxusszállóban ülésezett, a tanácskozására meghívta Alain Juppét, Bordeaux polgármesterét, hogy a legzártabb körben vegyen részt a vitájukban. Ez az invitálás fordulatot jelzett Párizs nemzetközi megítélésében. Azt, hogy a nagytőkés környezet már előre, úgy két évvel a következő francia államfőválasztás előtt a mérsékelt, centrista politikusnak szavaz bizalmat, a szélsőjobboldallal kacérkodó Nicolas Sarkozyvel szemben.