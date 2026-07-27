Spanyolországban is küzdenek a lángokkal. Eddig 77 ezer hektár égett le.
Az azonban túlzásnak tűnik, hogy a Tisza párt elnöke szerint a Mészáros–Várkonyi házaspár hárommilliárd forintot tapsolt el a francia borvidék egyik kastélyában.
Kalocsai László milliárdokért vehette és még milliárdokat költhetett a folyamatos fejlesztés alatt álló történelmi szőlőbirtokra.
A hatóság egyelőre nem gondolja, hogy terrortámadás történt volna.
A pénteki sorsolás ismeretében a szerb Partizan Belgrádon át vezethet a Videoton útja az Európa-liga csoportkörébe. A magyarok védője, Fiola Attila bizakodó.
Egygólos, 2-1-es vereséget szenvedett Bordeaux-ban az Európa-liga kvalifikációs mérkőzésen a Videoton labdarúgócsapata, ám ami ennél is fontosabb: Marko Scepovic révén idegenben szerzett gólt.
Egyetlen magyar futballcsapatként a Videoton maradt állva a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében, melynek 3. fordulójában ma a Bordeaux vár a magyar ezüstérmesre, idegenben.
Kijelölték a Videoton FC és a Girondins Bordeaux labdarúgó Európa Liga-selejtező párharcának időpontjait.
A futballszurkolóktól vörösben pompázik egész Bordeaux, ahol 18 órakor kezdődik a Magyarország-Ausztria Európa-bajnoki csoportmérkőzés.
Kisebb szenzációt tálalt olvasóinak a párizsi Le Figaro múlt pénteki száma. Rövid hírben közölte, hogy a „világ urai” (Les Maitres du monde) titkos szervezet, amely csütörtöktől vasárnapig az ausztriai Bildenbergben, az alpesi Telf-Buchen luxusszállóban ülésezett, a tanácskozására meghívta Alain Juppét, Bordeaux polgármesterét, hogy a legzártabb körben vegyen részt a vitájukban. Ez az invitálás fordulatot jelzett Párizs nemzetközi megítélésében. Azt, hogy a nagytőkés környezet már előre, úgy két évvel a következő francia államfőválasztás előtt a mérsékelt, centrista politikusnak szavaz bizalmat, a szélsőjobboldallal kacérkodó Nicolas Sarkozyvel szemben.