Bordeaux közelébe értek az erdőtüzek, Franciaországban már 220 ezer embert evakuáltak

Spanyolország;Franciaország;erdőtűz;Bordeaux;

2026-07-27 15:27:00 CEST

Spanyolországban is küzdenek a lángokkal. Eddig 77 ezer hektár égett le.

Bordeaux térségét is megközelítették a Franciaországban pusztító erdőtüzek, miközben az országban már mintegy 220 ezer embert evakuáltak. Spanyolországban több mint 75 ezer lakosnak kellett elhagynia az otthonát, további 30 ezer embernek pedig fedett helyen kell maradnia - írja a Reuters.

A lángok vasárnap mintegy 15 kilométerre voltak Bordeaux fő bevezető útjaitól. A több mint 270 ezer lakosú városban a környező településekről kitelepített embereket is elszállásolták, miközben a tűzoltók igyekeztek megakadályozni, hogy a tűz elérje a francia borvidék központját.

A franciaországi tüzek a népszerű atlanti-óceáni üdülőhelyet, a Cap Ferret-félszigetet is súlyosan érintették. Le Porge településen több mint száz ház semmisült meg, a rendőrök pedig az evakuált területeken fosztogatások megelőzése és feltételezett gyújtogatók felkutatása miatt járőröztek.

Spanyolország középső részén három nagyobb tűz továbbra is aktív volt a Madridtól északnyugatra fekvő hegyvidéken. A Madrid, Toledo és Ávila tartományokat érintő tüzekben összesen mintegy 77 ezer hektár égett le. Az ávilai tüzet a közelmúlt spanyol történelmének legnagyobb erdőtüzeként tartják számon. A spanyol belügyminiszter, Fernando Grande-Marlaska hétfőt és keddet döntő jelentőségűnek nevezte az oltás szempontjából, mert szerdától az időjárási feltételek várhatóan kedvezőtlenebbé válnak. Franciaországban ugyancsak a hőség visszatérése előtt próbálják megfékezni a tüzeket: Bordeaux környékén a hét második felében akár 37 Celsius-fok is lehet.

Bordeaux-ban és Ávilában júliusban átlagosan 32 Celsius-fok körül alakultak a napi csúcshőmérsékletek. Ez csaknem 6 fokkal magasabb az 1961 és 1990 közötti időszak júliusi átlagánál.