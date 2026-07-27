Az üzemanyag árát befolyásoló tényezőknek lényegében egyszerre, és minden esetben rossz irányba kellene mozdulnia ahhoz, hogy az autósok a kutakon 1000 forintos benzinárral találkozzanak.
A szankciósról is.
Energia Bár az amerikai olajtőzsdéken a vírusválság miatt mínuszba fordult nyersolajár csupán spekulációs hátterű, dermesztő üzenetének igazán senki sem örül.
Összeomlás körvonalazódik a nemzetközi olajpiacon: tegnap az irányadó Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára közel egy éves mélypontja, 45 dollár alá esett.
Előreláthatóan nem a kitermelés visszafogása oldja majd meg az olajpiac nehézségeit, a túlkínálatot a globális növekedés apaszthatná le - írja a Világgazdaság Online.