Ruszin-Szendin Romulusz honvédelmi miniszer feljelentést is tett az elődje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf idején történt pénzszórás miatt. A szerződésbe belefért még egy soha nem rendszeresített egyenruha tervezése is.
Alig több mint két hónappal fölényes választási győzelem után a munkáspárti kabinet nyugdíjasokkal kapcsolatos intézkedései borzolják a kedélyeket.
A Nyitott mondat olvasói előtt nem ismeretlen Rachel Cusk. A Körvonal című regényéből részletet a március 19-i, az írónővel készített interjút pedig a május 21-i számunkban olvashatták. Ezúttal a Tranzit című, a Körvonal trilógia augusztus 30-án, a Park Könyvkiadó gondozásában megjelenő második kötetéből adunk közre ízelítőt. A Körvonalból ismert, nemrég elvált írónő fiaival visszaköltözik Londonba, hogy új életet építsen fel. A regényt az alapokig szétvert lakás felújításának epizódjai tagolják, a köztük eltelő lopott időben pedig beszélgetőpartnerek haladnak át Faye figyelmének forgószínpadán. A Tranzit finoman szatirikus társadalmi tablóján kelet-európai építőmunkások, kiégett művészek és angol nagypolgárok kerülnek egymás mellé, hogy az élet közepéhez érve átgondolják, kivé, mivé váltak, kivel és milyen célokkal élnek.
Madrid egyúttal megerősítette a Gibraltárral közös határ védelmét is.
Turistákkal a fedélzetén zuhant a Grand Canyonba egy helikopter vasárnap. A hat brit utas közül három életét vesztette az Egyesült Államokban - informál az Euronews.
Csütörtökön is folytatódott London és Washington indulatos szóváltása, amelynek előzményeként Donald Trump amerikai elnök a Twitter üzenőportálon megosztotta egy radikális brit szervezet muszlimellenes videóit - írja az MTI.
Másodszorra sem gondolnák meg magukat a britek, derült ki egy friss CNN/ComRes-felmérésből. A tegnap közzétett közvéleménykutatás szerint, ha most tartanák a Brexit-népszavazást, a brit választók többsége ismét az Európai Unió elhagyására voksolna.
Aggasztó képet fest egy britekről készült felmérés, amely szerint több időt töltünk egy nap online és a médiával, mint alvással - írja a pcword.hu.
Nagy-Britannia a legeuroszkeptikusabb ország az Európai Unióban, derült ki egy ma nyilvánosságra hozott felmérésből.
Dicséretben és jutalomban részesítették azokat a Békés megyei rendőröket, akik a lőkösházi vasúti határátkelőhelyen elfogták a korábban terrorcselekmény finanszírozása miatt büntetett két brit állampolgárt.
A tervezett huszonkilencből mindössze nyolc repülőgépet tudnak indítani pénteken Sarm-es-Sejk városából Nagy-Britanniába azokkal az utasokkal a fedélzeten, akik a múlt héten történt légi katasztrófa miatt rekedtek Egyiptomban - közölte Hoszám Kamál, a polgári légi közlekedésért felelős egyiptomi miniszter.
A lengyel rendőrség őrizetbe vett két brit állampolgárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy lopni próbáltak a volt náci auschwitzi haláltábor területéről – közölte az onet.pl hírportál kedden. Ilyen bűncselekmény miatt akár tízéves büntetés is kiszabható.
Maroknyi leszbikus és meleg fiatal a nyolcvanas évek közepén szolidaritási mozgalmat indít a sztrájkoló walesi bányászok megsegítésére – a történelmi tényekből rendezett remek filmvígjátékot Matthew Warchus.
A britek többsége kilépne az Európai Unióból a legújabb közvélemény-kutatás adatai szerint. A WIN/Gallup International globális piac- és közvélemény-kutató csoport több EU-tagállamban elvégzett felmérése alapján - amelynek részleteit a The Sunday Times című tekintélyes vasárnapi brit konzervatív lap ismertette - a megkérdezett britek 51 százaléka voksolna arra, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az unióból. A kutatásba bevont országok közül Nagy-Britannia az egyetlen, ahol az EU-tagság feladását pártolók abszolút többségben voltak.