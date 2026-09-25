Rachel Cusk: Tranzit (Részlet a Körvonal-trilógia 2.kötetéből)

A Nyitott mondat olvasói előtt nem ismeretlen Rachel Cusk. A Körvonal című regényéből részletet a március 19-i, az írónővel készített interjút pedig a május 21-i számunkban olvashatták. Ezúttal a Tranzit című, a Körvonal trilógia augusztus 30-án, a Park Könyvkiadó gondozásában megjelenő második kötetéből adunk közre ízelítőt. A Körvonalból ismert, nemrég elvált írónő fiaival visszaköltözik Londonba, hogy új életet építsen fel. A regényt az alapokig szétvert lakás felújításának epizódjai tagolják, a köztük eltelő lopott időben pedig beszélgetőpartnerek haladnak át Faye figyelmének forgószínpadán. A Tranzit finoman szatirikus társadalmi tablóján kelet-európai építőmunkások, kiégett művészek és angol nagypolgárok kerülnek egymás mellé, hogy az élet közepéhez érve átgondolják, kivé, mivé váltak, kivel és milyen célokkal élnek.