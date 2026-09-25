Egy brit cég kapott 12 milliárd forintot a HM-től egy olyan harci járműre való kiképzésre, amelyet állítólagos szakemberei nem is ismertek

feljelentés;Honvédelmi Minisztérium;britek;közpénzek felhasználása;milliárdok;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;Lynx;

2026-09-25 08:54:00 CEST

Ruszin-Szendin Romulusz honvédelmi miniszer feljelentést is tett az elődje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf idején történt pénzszórás miatt. A szerződésbe belefért még egy soha nem rendszeresített egyenruha tervezése is.

A német tervezésű Lynx harcjárművek használatának oktatására adott egy brit cégnek méregdrága megbízást a Honvédelmi Minisztérium előző (HM) vezetése – írja a 24.hu. A lap információi szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatali ideje alatt a londoni székhelyű Anders de Wiart Associates-szel (AdWA) kötötték meg azt a 12 milliárdos szerződést, amelyről Ruszin-Szendi Romulusz beszélt a tárcánál tett feljelentései között szerdai Facebook-videójában. A jelenlegi honvédelmi miniszter akkor nem nevezte meg a céget, amely pályázat nélkül kapta meg a nagy összegű tanácsadói megbízást.

Mint kiderült, az AdWA „szakemberei” a szerződés keretében használati szabályzatokat írtak, vezetői tréningeket tartottak, valamint egy angol mintájú egyenruhát is terveztek, amelyet végül nem rendszeresítettek. – A britek megbízásának legfurcsább részlete – amint azt a miniszter is kiemelte –, hogy az oktatási feladat olyan német haditechnikai eszközre vonatkozott, amelyet a britek nem használtnak, sőt korábban nem is ismertek.

A britek szerződtetése így a jelek szerint nemhogy segítette volna a kiképzést, hanem bonyolultabbá tette. – A Lynxek minősített technikai adatait előbb ki kellett kérni a német gyártótól, hogy aztán továbbadhassák az AdWA munkatársainak. A Lynx a Rheinmetall Landsysteme GmbH. saját fejlesztésű páncélozott gyalogsági harcjárműve, ezért Böröndi Gábor vezérkari főnöknek személyesen a hadiipari konszern vezéréhez, Armin Pappergerhez kellett fordulnia engedélyért – olvasható a 24.hu cikkében.

Hozzátették, az AdWA-ról nem sok információ érhető el nyilvánosan, honlapjuk szerint azzal foglalkoznak, hogy „összekapcsolják az Egyesült Királyságot, a közép- és kelet-európai országokat, valamint a NATO többi szövetségesét.” További részleteket azonban az új vezetésű HM a portál kérdéseire sem közölt, de levelükre a brit cég sem válaszolt.