Alföldi, a barikádharcos

A legértékesebb celebnek szavazták meg a héten Alföldi Róbertet a Forbes magazin magyar változatában. Egy héttel korábban rendezőként bemutatója volt a Magyar Állami Operaházban, abban az intézményben, amely a balett teljesítményét leszámítva, feljövőben van, de ahonnan mégiscsak kiszorult a legjobb magyar operarendező, Kovalik Balázs, és a legjobb magyar opera karmester, Fischer Ádám. Van annak némi pikantériája, hogy Alföldit, akinek a Nemzeti Színház éléről távoznia kellett, egy másik nagy nemzeti intézménybe meghívták dolgozni.