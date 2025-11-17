A celeb már csaknem három éve tagja a fidesznek, de a miniszterelnöki pozíció nem érdekli, viszont a politikába – állítja – egyetértést, megértést, bizalmat és szeretetet hozna.
Országszerte már 21 helyőrségben, most éppen Gödöllőn várják az önkénteseket, akik a „Szeretem, megvédem!” című toborzókampány hatására készek fegyvert ragadni.
Negyedszer is elkészítette a legértékesebb hírességek rangsorát a Forbes magyar kiadása. Az élen ezúttal Sebestyén Balázs végzett, aki maga mögé tudta utasítani a tavalyi győztest, Ördög Nórát.
Cristiano Ronaldo a földkerekség egyik legtehetősebb személyiségévé vált: béréből és egyéb szponzori szerződésekből évi 88 millió dollárt keres a Forbes magazin közlése szerint. A portugál sztár ezzel egy szintre került az amerikai tévésztárral, Dr. Phil McGraw-val.
Még mindig kórházban vizsgálják Vadon Janit, az RTL Klub Celeb vagyok, ments ki innen! című produkciójának egyik műsorvezetőjét - írja a Blikk.
Kihal a nyomtatott sajtó, végképp legyűri az internet, miközben agonizál maga az írásbeliség is. A demokratikus, ámde felszínes látványkultúra rabja lesz (lett?) a tömegtársadalom tömegembere, aki észre sem veszi, hogy minden eddiginél rafináltabb módszerekkel manipulálja egy kisebbség. Igaz mindez, vagy csak lázálom?
A legértékesebb celebnek szavazták meg a héten Alföldi Róbertet a Forbes magazin magyar változatában. Egy héttel korábban rendezőként bemutatója volt a Magyar Állami Operaházban, abban az intézményben, amely a balett teljesítményét leszámítva, feljövőben van, de ahonnan mégiscsak kiszorult a legjobb magyar operarendező, Kovalik Balázs, és a legjobb magyar opera karmester, Fischer Ádám. Van annak némi pikantériája, hogy Alföldit, akinek a Nemzeti Színház éléről távoznia kellett, egy másik nagy nemzeti intézménybe meghívták dolgozni.
Celeb, bulvárhős, rendszeresen címlapra kerül, de nem kutyaütő dilettáns, nem is harmadvonalbeli éppenhogy színész, hanem egészen kiváló. Tán ellentmondásaiban is van az ereje, vitathatatlan karizmája.
Nyolc év börtönre ítélték pénteken a brit celebvilág első számú PR-menedzserét.
Újra van barátnője Aradi Balázsnak. A Barátok közt 20 éves sztárja már jó ideje egyedülállónak számított, az utóbbi időben szinte semmit nem lehetett hallani a magánéletéről, ezért is meglepő ez az új fejlemény.
Több mint 850 ezer befolyásos üzletember, közéleti személyiség, híresség és politikus adatait szerezték meg hackerek egy amerikai limuzin szolgáltató vállalattól - írja az rt.com hírportál.