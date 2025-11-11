Több ezren gyűltek össze az Iványi Gáborék melletti szolidaritási demonstráción a Dankó utcában

Karácsony Gergely;tüntetés;Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Dankó utca;

2025-11-11 20:45:00 CET

- A hatalom, ha elszakad az igazságosságtól, akkor önkényes erőszakká válik – mondta Karácsony Gergely főpolgármester.

„Iványi Gábor a szívünk csücske” – ezzel az egyszerű magyarázattal szolgált egy nyugdíjas asszony, amikor arról kérdeztük, miért érezte fontosnak, hogy lánya társaságában jelen legyen a Dankó utcai fáklyás tüntetésen.

„Sajnálom szegényt, hogy annyit küszködik. De hát, ez a világ nem az ő világa. Meg nem a miénk”

– tette hozzá. Arról, hogy mi lesz vajon az Iványival szemben indított eljárás vége, csak annyit mondott: várjuk meg a parlamenti választás eredményét.

A lelkész mellett kiálló demonstrációra Hadházy Ákos is mozgósított. Az ellenzéki parlamenti képviselő a szokásos keddi időpontban a Ferenciek terére hirdetett találkozót: a résztvevőktől azt kérte, hogy együtt vonuljanak át a józsefvárosi rendezvényre. Végül tekintélyes létszámú tömeg, több ezer ember gyűlt össze a Dankó utcában.

„Igazságosság nélkül mi mások az államok, mint nagy rablóbandák”

– idézte Karácsony Gergely főpolgármester Szent Ágostont. A hatalom, ha elszakad az igazságosságtól, akkor önkényes erőszakká válik. Napjainkra áttérve a főpolgármester arról beszélt, hogy Iványi Gábort és társait vádolják erőszakkal, miközben az erőszakot ők követik el. Erőszakot a hitüket szabadon gyakorolni akaró közösséggel, és erőszakot a leginkább kiszolgáltatott honfitársainkkal szemben, akiknek az állam helyett ez a közösség adott fedelet.

Olyan államot akarunk – jelentette ki Karácsony Gergely –, amely nem magán-, hanem a közérdeket védi, amely nem növeli, hanem mérsékli az emberek közötti egyenlőtlenségeket, amely megbékíti, és nem megosztja a nemzetet, amely távozik onnan, ahol semmi keresnivalója nincs:

távozik a hálószobákból, távozik a templomokból, és végre megérkezik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, a gyengékhez és az elesettekhez.

A kedd esti tüntetést a momentumos Fekete-Győr András által életre hívott Politikai Üldözöttekért Alapítvány szervezte. A rendezvényre szóló felhívás szerint betelt a pohár: a bukásától rettegő Orbán-rezsim magasabb fokozatra kapcsolt és ámokfutásba kezdett. A hatalom már nem elégszik meg a lopással. Nyilvánosan listázza a választókat, rátámad egy banki elemzőre, kamu nemzetbiztonsági vizsgálatokat kezdeményez ellenzékiekkel szemben, és talán legaljasabb lépésként politikai koncepciós eljárást indít egy 74 éves lelkész ellen.

Ahogyan arról beszámoltunk: az ügyészség több mint három és fél év elteltével jutott arra a megállapításra, hogy Iványi Gábor lelkész, az egyházi rangjától jogsértően megfosztott Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője és rajta kívül hatan – közöttük Donáth Anna, Gurmai Zita, Herényi Károly és Szél Bernadett – „csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettét” követték el 2022 februárjában, amikor a NAV emberei házkutatást tartottak Iványiék Dankó utcai központjában. A vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetést kiszabását kérte az érintettekre.

Iványi Gábor azonban akár a letöltendő szabadságvesztésre is felkészült. Támogatóinak nemrég azt üzente: „ha végül ott végzem, ahol a bíráimat mozgósítók helye lenne, akkor is nagy dolog életemben ez az időszak, méltó utolsó szakasza annak”.

A demonstráción többek között Bródy János zenész, Fullajtár Andrea és Pogány Judit színművész is fellépett. Haraszti Miklós író, filozófus – utalva arra, hogy a fideszes állami vegzatúrának voltak előzményei a Kádár-korszakban – közölte, ma nincs olyan nemzedék Magyarországon, amelyiknek ne lenne emléke Iványi Gábor valamelyik üldöztetéséről.

A sátáni módszer: fokozni a gonoszságot, hiszen ez oly sok embernél és oly sokáig eredménnyel járt. De mivel Iványi Gábor esetében ez nem működött, különös, őrületszerű bosszúvágy vett erőt a hatalom mindinkább egyedüli birtokosán

– fogalmazott Haraszti Miklós, aki a „mérgezett rendszer leváltására” biztatott. Az utolsóként színpadra lépő Iványi Gábort hosszan tartó vastaps fogadta. A lelkész hangsúlyozta, hogy hitvallása és elvei függetlenek a mindenkori regnáló kormánytól, a belső szabadságát pedig sem elvenni, se bebörtönözni nem lehet.

Több vidéki városban is demonstrációkat tartottak vagy tartanak, hogy kifejezzék szolidaritásukat Iványi Gáborék iránt.