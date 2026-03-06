Szavak nélkül mesélnek a képkönyvek, nem csak gyerekeknek

Léteznek könyvek, melyek csak képekkel mesélnek, az olvasónak pedig meg kell fejteniük a történetet. Angolul ezeket csendes könyvnek (silent book), magyarul képkönyvnek hívják, és már hazánkban is elérhetők ilyen kiadványok. Elég csak betérni a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériába, ahol december 16-ig a Csupa-Kép Könyvek című kiállításon kezünkbe vehetünk számos képkönyvet, melyeket az egri Bródy Sándor Könyvtár hazánkban egyedülálló, nemzetközi képkönyvgyűjteményéből kaptak kölcsön. Emellett számos különleges grafikát és festményt is láthatunk a hazai képkönyvek legjobb alkotóitól.