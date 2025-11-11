Az uniós tagországok illetékes miniszterei azért utaznak Ukrajnába, hogy szomszédunk leendő EU-tagságának támogatása mellett megtalálják az ellenszerét Orbán Viktor vétójának.
A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 387 000 forintot ért el.
A villamosenergia-fogyasztás is mérséklődött – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Reggelente többfelé kell ködre számítani. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet -5 és +4 fok között várható, és a legmelegebb órákban sem emelkedik 10 fok fölé a hőmérséklet.
A december 2-i nyugdíjak és családtámogatási juttatások megérkeznek a számlákra, a bankfiókok azonban egész nap zárva tartanak aznap.
Átutalással már a napokban megérkezik a számlákra a járandóság, és a postások is kiviszik azt még a hónap első felében.
A tavaly decemberi ezermilliárd forintot is meghaladja a becslések szerint az idén a kiskereskedelmi forgalom - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. A fő képre kattintva galéria nyílik a karácsonyi vásárlásról. FOTÓK: Balázs Attila, MTI.
Emelkedik a magasabb hústartalmú, nem műbélbe töltött, drágább virslik iránti kereslet az év végi ünnepek előtt; az éves virsli forgalomnak átlagosan 12-15 százalékát értékesítik decemberben az üzletek, de nagyobb a forgalma a szalámiknak és egyes füstölt húskészítményeknek is - közölte a Magyar Húsiparosok Szövetségének (Hússzövetség) társadalmi elnöke az MTI-vel. A szakember arról is beszélt, hogy nem mind virsli ami annak látszik. De nem ám.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Decemberre emlékezünk.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Zrt. áruszekciójának idei utolsó kereskedési napja december 18. péntek, míg a jövő évi első kereskedési nap január 4. hétfő lesz - az erről szóló határozat pénteken jelent meg a BÉT honlapján.
December közepétől nem vásárolható élő hal a boltokban, halat csak kábítást követően lehet eladni - közölte a Földművelésügyi Minisztérium.
Többfelé esővel, néhol havazással indít a meteorológiai tél. December első napjaiban többfelé fagypont alá süllyed a hőmérséklet, és néhol nappal sem lesz melegebb plusz 1 foknál. Hétfőn borult, párás, foltokban ködös időre kell készülni, az északkeleti országrész kivételével sokfelé várható eső, reggel a főváros környékén, illetve attól keletre, északkeletre ónos eső. Délután, este északon, északnyugaton havas eső, havazás várható, de a Dunántúl magasabban fekvő helyein ónos eső is lehet, a szél többfelé megerősödik. Hajnalban -3. +3, napközben 1, 6 fok között alakul a hőmérséklet.