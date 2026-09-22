Könyvhét - A legtöbbeket az írókkal való személyes találkozás vonzotta

Széles a könyvkínálat és kedvezményesen lehet vásárolni, a legtöbb látogatót ezek mellett mégis a dedikáló írók és a velük való beszélgetés lehetősége vonzotta a 85. Ünnepi Könyvhétre és a 13. Gyermekkönyvnapokra a budapesti Vörösmarty térre.