Németország, Ausztria és Svájc az idei, 31. Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyen bemutatjuk a Mintha félistenek világában élnénk című kötetet, és lapunk szerzője, Rónay Tamás is dedikál. A négynapos könyves eseményt Visky András nyitja meg október 2-án, amikor Colm Toibín ír író átveheti a Budapest Nagydíjat.
A humorista egy dedikált könyvet kapott a miniszterelnöktől. Igyekszik viszonozni a gesztust, elküldte a miniszterelnöknek a nemrég megjelent első könyvét.
Mucsi Zoltán rendhagyó helyszínen, a Budai Zsibvásár lángosozója mellett dedikálta a Mucsi 12x című öröknaptárát, melyben tizenkét híresség bőrébe bújt.
Először nem látom meg Lévi Dezsőt, angol nevén Des Lee-t a Pozsonyi úti Láng Téka könyvesboltban, akkora tömeg tolong előtte. Az augusztusban 83. születésnapját ünneplő szerző a dedikáláshoz kijelölt asztal előtt ül és sztorizgat. Van miről mesélnie: megjárta a haláltáborokat, segítette az ausztráliai boldogulásban barátját, Puskás Ferencet, melbourne-i szállodája pedig már ötven éve sikeres.
Röhrig Géza, az Oscar-díjas Saul fia Kossuth-díjas főszereplője dedikálja a film blu-ray és dvd kiadásait június 19-én, vasárnap 17 órától (a budapesti Károly körút 3/C szám alatti) Alexandra Könyvesboltban.
Hétfőn 16 órától 18 óráig az Oscar-díjas Saul fia című film most megjelent dvd és blu.ray kiadványát Nemes Jeles László rendező-forgatókönyvkiadó és a film további alkotói dedikálják az Alexandra Könyvesboltban, a Nyugati térnél.
A moziban több mint 200 ezer nézőt vonzó Oscar-díjas magyar film, a Saul fia (12) április közepén blu-ray és dvd formátumban is megjelenik. A Mozinet gondozásában napvilágot látó kiadványokat több időpontban és helyszínen is dedikálják a film alkotói.
Széles a könyvkínálat és kedvezményesen lehet vásárolni, a legtöbb látogatót ezek mellett mégis a dedikáló írók és a velük való beszélgetés lehetősége vonzotta a 85. Ünnepi Könyvhétre és a 13. Gyermekkönyvnapokra a budapesti Vörösmarty térre.
Május 1-én ismét a Nagyréten a színpaddal szemben áll majd a Népszava sátor, ahol az újságemberen és a beszélgetéseken kívül más programok is lesznek.