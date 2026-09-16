A szegény sorsú, forráshiányos egészségügy kiadásainak emelésével magyarázta Kármán András pénzügyminiszter a parlament által elfogadott váratlan jövedékiadó-emelést. A számok azonban mást mutatnak: a pénz az idén az utolsó fillérig a dízelesek támogatására megy el, vagyis a dohányosok fizetik meg a dízelautósoknak nyújtott segítséget. Az egészségügy pedig vár a pénzére.
Az emelkedő üzemanyagárak elsősorban a gázolajjal tankolókat sújtják, erre találta ki kormány év végéig a havi ötezer forintot. Ennek fedezete részben a cigaretta és más füstölnivalók drasztikus megadóztatása, azt is remélve, hogy ezzel talán többen szoknak le az egészségkárosító dohányzásról.
Drámai helyzetben van az európai autópiac. Az új autót vásárlók - mint a szocializmusban - akár egy évet is várhatnak.
Amikor Párizsban 30 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, akkor 20-30 százalékkal nőtt a gázolaj-üzemű gépjárművek károsanyag-kibocsátása.
Gondolják meg az emberek a dízelautók vásárlását – mondta Tarlós István főpolgármester az Index.hu megkeresésére: középtávon elképzelhető és indokolt kitiltásuk a fővárosból.