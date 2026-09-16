Elődjei trükkjét másolja a Tisza az adóemelésnél

A szegény sorsú, forráshiányos egészségügy kiadásainak emelésével magyarázta Kármán András pénzügyminiszter a parlament által elfogadott váratlan jövedékiadó-emelést. A számok azonban mást mutatnak: a pénz az idén az utolsó fillérig a dízelesek támogatására megy el, vagyis a dohányosok fizetik meg a dízelautósoknak nyújtott segítséget. Az egészségügy pedig vár a pénzére.