A baloldal nulladik lépései: kommunizmust kiált a Fidesz forgalomcsillapításra is

„Elon Musk korában” a fennálló problémákra adott válaszokban nem a társadalmi szintű megoldások dominálnak, hanem az individuális, egyszemélyes tervek: tegyünk rá világítós LED-csíkot, és jobb lesz. Így látja Adam Something, azaz Kovács Ádám, aki egy átlagos irodai alkalmazottból lett az egyik, hanem nem a legismertebb urbanisztikai-közéleti youtuber. Egymillióan követik, legsikeresebb videóját tízmillióan nézték meg. Szerinte a Budapest–kormány-ellentét további lemaradásra ítéli a fővárost, Elon Musk egy „tehetségtelen barom”, Orbán Viktor rendszerében a gátlástalanság és a megalkuvás visz előre, és a baloldali reform első lépése a munkahelyi királyságok megdöntése lehetne. Interjú a magyar sajtónak elsőként nyilatkozó fiatalemberrel.