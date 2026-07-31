Kiszáradtak a kutak Ecsegen, palackozott vízzel segítenek

hőség;kút;Ecseg;

2026-07-31 20:52:00 CEST

Nyolc család került bajba.

Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, az érintett családoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segít vízosztással, illetve a Jelenlét ponton megszervezett hétvégi ügyelettel - tájékoztatta a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője pénteken az MTI-t.

Romhányi Tamás elmondta, nyolc család került bajba, mert két olyan utcáról van szó, amelyben nem kötötték be a vezetékes ivóvizet, csak a kutakból nyertek vizet. Mint közölte, csütörtökön vittek raklapos kiszerelésű ásványvizet a faluba a budapesti, Határ úti központi raktárból, olyan mennyiséget, hogy hétfőig elég legyen.

A szeretetszolgálat Jelenlét pontja hétfőtől péntekig van nyitva, erre a hétvégére viszont ügyeletet biztosítanak elérhető telefonszámmal, kulccsal. Az önkormányzatnál megszervezték, hogy ne maradjon víz nélkül senki - mondta Romhányi Tamás, hozzátéve, a Jelenlét pontra fürödni és mosni is bemehetnek az emberek. Közölte, hogy az egyik lakó mozgásában korlátozott, és többféle betegséggel küzd, hozzá hétvégén is visznek vizet, ha szükséges.

Romhányi Tamás kitért arra is, hogy a hétfőt követő időszakra az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. ígért zacskós vizes ellátást az egyeztetéseken, a végleges megoldás - ami nyilván nem az ő kompetenciájuk -, a vezetékes víz kiépítése lenne.