Pekinget újra ellepte a szmog

Ismét szmog uralja a kínai fővárost. Szürke, köhögést előidéző füstköd jelent meg az év első napján Peking felett. A fényreklámok és a toronyházak is eltűntek a szürkeségben. A látótávolság néhány száz méterre csökkent. A helyiek életét öt évvel rövidítheti meg a levegő katasztrofális minősége.