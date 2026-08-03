Egy látogató egyébként feleannyi energiát sem használ, mint egy átlagember.
Komoly kihívást jelent a piacvezető technológiai óriásoknak az energiafaló mesterséges intelligencia étvágyának megfékezése.
A hazai tárolókban jelenleg 4,6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre.
A villamosenergia-fogyasztás is mérséklődött – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
A nemrég megalkotott, létező legfehérebb festék is segíthet a zöldítésükben.
Tavalyelőtt fűtésre kevesebb, világításra-elektromos készülékekre viszont több energiát használt a lakosság.
A tavalyi év utolsó havában az egy évvel korábbi adatokhoz képest szembeötlően csökkent az energiatermelés és -fogyasztás is. Áramból több, gázból kevesebb fogyott.
Tavaly - döntően a kormány megnövelt gáztárolási törekvései miatt - ötödével megugrott az energiahordozók behozatala, miközben az igények csak 1,8 százalékkal nőttek.
Tavaly némiképp visszaesett a teljes magyarországi energiafogyasztás. Ez azonban kevéssé az Orbán-kormány hatékonysági intézkedései, sokkal inkább a melegebb időjárás számlájára írható.
A nagy szavakon túl a magyar kormány továbbra is leginkább a paksi atomerőmű bővítésében látja a légszennyezés csökkentésének zálogát.
Inkább várjuk meg a jó szakembert, semmint hogy egy kókler szigetelje le a házunkat. A nagyobb cégeknek jövő decemberig át kell világíttatniuk energiafogyasztásukat - figyelmeztetnek a szakvállalatok.
Az energiafelhasználás csökkentéséről hozott törvényt kedden az Országgyűlés, majd a képviselők módosították a polgárőrségről szóló jogszabályt. Napirend előtt téma volt az egészségügy, az ápolók helyzete, ezen belül a mára meghirdetett demonstráció is.
A korszerű asztali számítógépek mintegy 30 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint például az öt évesnél régebbiek.
1990-től 2006-ig nőtt, az azt követő hat évben lényegében visszaállt az 1990-es szintre az energiafogyasztás az Európai Unió 28 tagállamában - derült ki az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak hétfőn közölt összesítéséből.