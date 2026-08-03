A mai menü: energiafogyasztás, polgárőrség, egészségügy

Az energiafelhasználás csökkentéséről hozott törvényt kedden az Országgyűlés, majd a képviselők módosították a polgárőrségről szóló jogszabályt. Napirend előtt téma volt az egészségügy, az ápolók helyzete, ezen belül a mára meghirdetett demonstráció is.