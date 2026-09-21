Az erdészeti hatóság a korábban ismert teniszpályán túl utakat, parkosított részeket, tavakat és két gazdasági épületet is felsorolt az engedély nélkül kialakított létesítmények között.
A kérelmek tíz zebrát, két nyársas antilopot, hat dagesztáni turt (kelet-kaukázusi kecskét) és huszonöt amerikai bölényt érintettek. Hatvanpuszta közelében több antilopot videóztak le, mint amennyire megtalálható az engedély.
A már tavaly lejárt dokumentumot hiába akarta meghosszabbíttatni a beruházó, az eljárást az illetékes hatóság megszüntette, így a még hatályos környezetvédelmi engedély is veszélybe került.
A Fővárosi Törvényszék döntése annak fényében még érdekesebb, hogy a XII. kerület fideszes vezetése már közpénzmilliárdokat költött a tervekre.
Az ellenzéki pártnak először is üzemeltetői hozzájárulást kellene igényelnie, majd a veszélyes munkához szakfelügyelőt, szakfelügyelőket fogadnia. Több tízezer forintért.
A külgazdasági és külügyminiszter állítja, a reaktortartályok legyártása azért kezdődhetett meg, mert minden engedélyük megvan.
Minden szükséges engedéllyel rendelkezett a várpalotai napok rendezvényén meghibásodott hinta üzemeltetője - közölte a város önkormányzata a hétvégi hintabaleset után indított belső vizsgálatának lezárultával pénteken az MTI-vel.
Hiányzó engedélyek és Oroszországtól hiába kért adatok lassítják az előkészítést, növelve a beruházás költségeit. Már látszik, hogy a 2014-ben elfogadott menetrend tarthatatlan.
A Paks 2 beruházás megtervezéséhez, a munkák indításához további engedélyeket kell beszerezni - mondta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos hétfőn az Energiapolitika 2000 Társulat rendezvényén, Budapesten.
A BKV szerint a 2-es vonalon üzemelő Alstom szerelvények csúszásvédelme az elvárt műszaki paramétereknek megfelelően működik, kialakítása a jogszabályoknak és a műszaki előírásokban leírtaknak megfelel.
Vizsgálja a lakossági piacról kivonuló két gázszolgáltató engedélyének visszavonását az energiahivatal. A közlés szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a földgázellátásról szóló törvényben foglalt szabályok szerint fog eljárni a GDF Suez és az E.ON Energiaszolgáltató lakossági gázszolgáltatói engedélyének visszavonásakor; a hatályos jogszabályok alapján az ellátásbiztonság akkor is garantált, ha egy egyetemes szolgáltató kivonul a piacról.
Enyhít a játékkaszinó koncesszió engedélyezési szabályain egy pénteken megjelent nemzetgazdasági miniszteri utasítás: az új szabályozás alapján csak az 500 ezer forint feletti köztartozás, illetve adóhatósági végrehajtás a kizáró ok.
A 4-es metró tíz állomásából nyolcnak már megvan a használatbavételi engedélye, további kettő január közepén, legkésőbb végén kapja meg - mondta Pesti Imre budapesti kormánymegbízott.