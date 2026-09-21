A GDF Suez és az E.ON engedélyének visszavonását vizsgálják

Vizsgálja a lakossági piacról kivonuló két gázszolgáltató engedélyének visszavonását az energiahivatal. A közlés szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a földgázellátásról szóló törvényben foglalt szabályok szerint fog eljárni a GDF Suez és az E.ON Energiaszolgáltató lakossági gázszolgáltatói engedélyének visszavonásakor; a hatályos jogszabályok alapján az ellátásbiztonság akkor is garantált, ha egy egyetemes szolgáltató kivonul a piacról.