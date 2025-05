Kilenc aranyvárományos a riói olimpiára - Fotók

Bár a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a lapunknak adott interjúban nem mondott számokat, hány éremre számít Rióban, a közvélemény nagyon optimista. Összeállításunkban azokat a magyar sportolókat emeltük ki, akik szerintünk a legnagyobb eséllyel pályáznak az aranyéremre. Ahogy Borkai Zsolt is említette, természetesen lehetnek - remélhetőleg: lesznek is - meglepetések. Bízzunk benne, inkább kellemesek, vagyis olyanok szerepelnek jól, akikre most még esetleg nem is számítunk.