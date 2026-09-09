Az európaiak erősebb, egységesebb és függetlenebb Európát szeretnének, de kételkednek abban, hogy ez valóra válhat. Ez a fő megállapítása a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány (ECF) ma közzétett új jelentésének.
Hétfő óta él az Európa jövőjével foglalkozó konferencia többnyelvű digitális platformja, de máris megjelentek rajta az első magyar bejegyzések.
A Guardian után egy sor magyar portál regisztrációját is helyhiányra hivatkozva utasították vissza. Mindez az Európa jövője című rendezvény előtt történik.
Megírtuk, hogy a kormány január közepére tevezett egy hangzatos nevű konferenciát, Európa jövője címmel. Miután széles (sajtó)nyilvánosságot kapott, hogy az előzetes program szerint a nyitóelőadást az az amerikai, szélsőjobboldali Milo Yiannopoulos tartaná, aki egyéb, megbotránkozást (sőt tüntetéseket) kiváltó nézetének hirdetése mellett, nyíltan kiállt a pedofília mellett, több párt is tiltakozott a vendég személye ellen.
Hollandiában reggel fél nyolc óta tart a szavazás, este 9-kor zárják az urnákat a kulcsfontosságú parlamenti választásokon. A megosztó, kiélezett kampány, a török-holland incidensek nyomán magas lehet a részvétel. Európában és világszerte nagy a várakozás, hogy a a mérsékelt jobboldal, vagy a bevándorlóellenes, populista szélsőjobb kerekedik-e felül. A holland voksolás kimenetele fontos jelzés lehet a közelgő francia elnökválasztás és az őszi német parlamenti választások előtt.