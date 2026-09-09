Holland választások: Európa jövője a tét

Hollandiában reggel fél nyolc óta tart a szavazás, este 9-kor zárják az urnákat a kulcsfontosságú parlamenti választásokon. A megosztó, kiélezett kampány, a török-holland incidensek nyomán magas lehet a részvétel. Európában és világszerte nagy a várakozás, hogy a a mérsékelt jobboldal, vagy a bevándorlóellenes, populista szélsőjobb kerekedik-e felül. A holland voksolás kimenetele fontos jelzés lehet a közelgő francia elnökválasztás és az őszi német parlamenti választások előtt.