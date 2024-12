Küzdelem a lángokkal Szibériában

Oroszország területének 22 százalékát borítják erdőségek, évente több tízezer erdő- és tarlótűzzel kell megbirkózni a tűzoltóknak. A globális felmelegedés is hozzájárulhat az erdőtüzek súlyosbodásához. Ukrajnában a csernobili tiltott zónát is veszélyeztette a nagy kiterjedésű tűzvész, a szándékos gyújtogatást sem zárták ki. Az igazán veszélyes szezon még csak most következik.