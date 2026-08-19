Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a Hamász legyőzhetővé válik a novemberre tervezett palesztin általános választásokon. A közvélemény-kutatási adatok a terrorcsoport támogatottságának meredek zuhanását jelzik. Az utóbbi két évtizedben minden palesztin belső választás meghiúsult, most viszont komoly esély van arra, hogy hosszú exlex állapot után demokratikusan választott, legitim vezetők álljanak a palesztin közösség élére.
A Hamász is jóllakik, de Abbász is hatalmon marad - így lehetne összefoglalni azt a körvonalazódó egyezséget, amely a 2007 óta tartó palesztin megosztottság lezárására irányul.
Az arab-izraeli közeledés megteremtette a palesztin egységet. A pártok fél éven belül új választásokat szeretnének, ám a tervüket keresztülhúzhatja Izrael ellenállása.
A két palesztin szervezet, a radikális Hamász és a Fatah ma Kairóban kezdik meg a tárgyalásokat a megbékélésről.
Nehéz és kínos helyzetbe került a Mahmúd Abbász fémjelezte palesztin vezetés a hétvégi ciszjordániai helyhatósági választások nyomán. A Palesztin Hatóság fő ereje, a Fatah úgy szenvedett tulajdonképpen látványos vereséget, hogy számottevő riválisai, a Hamász, az Iszlám Dzsihád, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért, eleve bojkottálták a választást.
Hetedik kongresszusára készül a palesztin Fatah mozgalom: a Nyugati-partot, Gázát és a külhoni diaszpórát képviselő, mintegy másfél ezer küldött részvételével ma kezdik meg a tanácskozást Rámalláh városában. A tervek szerint új helyettest választanak a Palesztin Hatóság élére, így a gyűlés közvetve az egész közel-keleti rendezés, az izraeli-palesztin viszony kilátásaira is rányomja majd bélyegét.