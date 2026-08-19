Tisztújításra készül a Fatah

Hetedik kongresszusára készül a palesztin Fatah mozgalom: a Nyugati-partot, Gázát és a külhoni diaszpórát képviselő, mintegy másfél ezer küldött részvételével ma kezdik meg a tanácskozást Rámalláh városában. A tervek szerint új helyettest választanak a Palesztin Hatóság élére, így a gyűlés közvetve az egész közel-keleti rendezés, az izraeli-palesztin viszony kilátásaira is rányomja majd bélyegét.