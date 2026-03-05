Pintér Bence: Egyesíti a rendőrség a győri városrendészetnél zajló nyomozásokat

Győr;hűtlen kezelés gyanúja;feljelentések;büntetőeljárások;rendőrségi nyomozás;hivatali visszaélés gyanúja;Pintér Bence;

2026-03-05 13:24:00 CET

A polgármester a szervezet gazdálkodása, teljesítés nélküli kifizetések járműeladások és -bérlések, jutalmazások miatt tett feljelentéseket hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság elrendelte két olyan, a győri Városrendészet gazdálkodásával kapcsolatos büntetőügy egyesítését, amelyek Győr polgármesterének feljelentései alapján indultak – derült ki Pintér Bence csütörtöki Facebook-bejegyzéséből. Az egyik eljárás egyesítés elrendelőjénél zajlik hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt, a másikban pedig a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat vizsgálatot jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával. A megyei jogú város 2024-ben megválasztott vezetője a Városrendészetnél elrendelt belső vizsgálatok nyomán tett feljelentéseket, s nemrég tanúként is kihallgatták Veszprémben.

A vizsgált időszakban a névleg „szakmai igazgatóként” működő köztisztviselő, Miletics Mór vezetői kinevezéssel nem rendelkezett, és megfelelő iskolai végzettsége nem is volt a vezetői kinevezéshez. Ennek ellenére – jogkör nélkül – nagy összegű kifizetések teljesítését igazolta, közöttük volt olyan, amelynek esetén az ellenőrzés semmiféle teljesítést nem talált. 2023-ban 501 074 forintot, 2024-ben 11 524 702 forintot, tehát összesen körülbelül 12 millió forintot fizettek ki belső ellenőrzésre – az iratok alapján – egy belső ellenőri végzettséggel nem rendelkező személynek, aki nem teljesítetette a megbízást, arról nem volt dokumentum, ám a szakmai igazgató mégis igazolta azt.

A polgármester által hivatkozott vizsgálati jelentésből kiderült, hogy ugyancsak a szakmai igazgató az önkormányzat gazdálkodási rendeletével ellentétesen, polgármesteri engedély nélkül vett fel több milliós jutalmat 2024-ben. A Városrendészet továbbá három ajánlat bekérése nélkül bérelt részére az intézmény luxusautót havi 305 484 forint plusz áfáért, versenyeztetés nélkül adott el egy gépjárművet 2,65 millió forintért, és hasonlóképpen szerzett be két motorkerékpárt darabonként 5,2 millió forintért. Így szereztek be mobiltelefonokat, notebookot, rádiókat is.

A fentieken túl előfordult, hogy kifizetések jogcímét címkézték át, szabályellenesen számfejtették, valakinek például több mint 136 ezer forintnyi visszafizetési kötelezettsége keletkezett, azonban a gazdasági beszámolóban nem szerepeltették követelésként. Pintér Bence közlése szerint a győri közgyűlés fideszes többsége is belátta a vállalhatatlan helyzetet, és megszavazta az előterjesztését az önkormányzati rendfenntartás átalakításáról. Ennek alapján az eddigi Városrendészet így hamarosan beolvad a Mezőőri Szolgálatba, majd újraalakul a korábbi városi Közterület-felügyelet. Ez csak egy szelete a győri botrányoknak, a polgármester a lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint miatt kezdeményezte már a közgyűlés feloszlatását, amit azonban a kormánypárti képviselők nem támogattak.