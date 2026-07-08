Harcra kész Ukrajna a függetlenségért

Nagy többséggel fogadta el a kijevi parlament azt a határozatot, amely felszólítja a nemzetközi közösség minden tagját, hogy ne ismerje el az úgynevezett - függetlenségét hétfőn egyoldalúan kikiáltott - "Krími Köztársaságot", illetve a terület Oroszországhoz való csatolását.