„Senki ne ártson nyelvével felebarátjának, akár barátja, akár ellensége az” – fogalmazott 1520-ban a reformáció atyja.
A Magyar Péter kormányfő által előre jelzettnél korábban, csütörtök este megjelent a Magyar Közlönyben Kapitány István új gazdasági és energetikai miniszter első rendelete az ország stratégiai üzemanyagkészleteinek felszabadításáról.
150 millió liter 95-ös benzinről és 425 millió liter gázolajról van szó. Azonnal el is kezdik értékesíteni ezt a mennyiséget.
Az Európai Parlament az uniós támogatás részleges felszabadításáról hozott brüsszeli döntés megsemmisítését fogja kérni az Európai Unió Bíróságától.
A megszállók továbbra is rengeteg civilt gyilkolnak meg.
Bahmut és környékének visszafoglalásáért továbbra is ádáz harc zajlik.
A kormányzati szócsőként működő napilap magáévá tette a Kreml hivatalos narratíváját.
Az OMV mielőbb pótolni fogja.
Heves harcokkal folytatódott a hévégén is a Moszul felszabadítására indított hadművelet. Az iraki hadsereg és a kurd erők öt kilométerre megközelítették az Iszlám Állam fellegvárát. A szíriai Aleppóban is újra fellángoltak a harcok.
Nagy többséggel fogadta el a kijevi parlament azt a határozatot, amely felszólítja a nemzetközi közösség minden tagját, hogy ne ismerje el az úgynevezett - függetlenségét hétfőn egyoldalúan kikiáltott - "Krími Köztársaságot", illetve a terület Oroszországhoz való csatolását.