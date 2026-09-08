Semmi sem eldöntött még, többen várják a fejleményeket a Libri-Bookline Zrt. tulajdonosi jövőjével kapcsolatban. A potenciális érdeklődőként emlegetett Central Médiacsoport a Népszavának küldött válaszában nem cáfolta, de nem is erősítette meg szándékát. Mindeközben az olvasókat egy ennél hétköznapibb dolog érdekli: a könyvek ára. Legalábbis az általunk megkérdezetteket biztosan.
Tiltakoznak a könyvek fóliázása miatt.
Szerinte a könyveken lévő fólia egy jelzés, hogy abban valami aberrált van, amit el kell különíteni.
A könyvszakma továbbra sem kapott pontosítást a melegellenes törvény alkalmazásához, de kiderült, nem csak az ifjúsági irodalmat érinti.
A szabályozása nyomán most már bírságot kaphat az a könyvesbolt, amelyik nem tünteti el a homoszexualitást ábrázoló műveket az ifjúsági szekcióból. Pedig az lehet rendkívül veszélyes, ha egy fiatal elől eltitkolják a másság létezését – hívja fel a figyelmet a szakértő.
Rogán Antal szerint a trafikosok leszedhetik a fóliát a boltok üvegéről. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról is beszélt, hogy ha egy EU-tagállam közvéleménye akarja, az unió szintjén is fel lehet vetni a halálbüntetés kérdését.
Leszedette a fóliát két másik dohányboltjának portáljáról az a tulajdonos, akinek az egyik kaposvári trafikjában szerdán meggyilkolták a fiatal alkalmazottat, egy 20 éves nőt.