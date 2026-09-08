Már fóliázzák a könyveket az Orbán-kormány melegellenes törvénye miatt, pedig egy kamasznak élet-halál kérdése lehet, hogy tudjon a valóságról

A szabályozása nyomán most már bírságot kaphat az a könyvesbolt, amelyik nem tünteti el a homoszexualitást ábrázoló műveket az ifjúsági szekcióból. Pedig az lehet rendkívül veszélyes, ha egy fiatal elől eltitkolják a másság létezését – hívja fel a figyelmet a szakértő.