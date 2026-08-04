Mindez nehezíti a hajózást és az energiatermelést. A Rajnán már korlátozni kell a teherhajók rakományát.
Évszázadokon keresztül úgy tekintettünk hazánkra, mint a vizek országára, ez azonban mára inkább mendemonda, ugyan volt alapja, de mára gyökeresen megváltozott a helyzet. A klímaváltozás hatásai különösen érzékenyen érintik a vizes élőhelyeket. A növekvő átlaghőmérséklet, az egyre gyakoribb hőhullámok, a csökkenő nyári csapadék és a talajvízszint folyamatos süllyedése együtt olyan folyamatokat indítottak el, amelyek már nem csupán tudományos jelentésekben vagy statisztikákban jelennek meg.
Szombaton megkezdte működését Országos Műszaki Irányító Törzs is.
A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad egy új tanulmány szerint.
Hússzor annyi mikroműanyagot juttat a szervezetébe egy évben, aki kizárólag palackozott vizet iszik.
A napon belüli ingadozásnak több oka is lehet, de leginkább a fotoszintézissel van összefüggésben a kutatók szerint.
235 ezer műholdfelvételt tanulmányozva kiderült, a nyugati és északi részén lévők zöldebbek, a keleten lévők pedig sárgábbak lettek.
A rotterdami kikötőben mutatta be új fejlesztését Boyan Slat, az Ocean Cleanup projekt alapítója.
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint mindez jelentős környezeti kockázattal járhat.
A világ 246 leghosszabb folyójának csupán egyharmada folyik szabályozatlanul, több mint 60 százalékuk szabad folyását gátak, vízerőművek vagy víztározók akadályozzák - derült ki egy egész bolygóra kiterjedő elemzésből.
Több magyarországi folyószakaszon árhullám vonul le - informálta a távirati irodát az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
Az utóbbi kánikulai napok alatt nemcsak a strandok teltek meg, de számtalan tó, folyó partját is felkeresték a frissülésre vágyók. A fürdőzés azonban nem veszélytelen. A legveszélyesebbek a bányatavak, és a szabad vizek. Bár több Duna-menti partszakasz is alkalmas lehetne szabad strandok kialakítására Budapesten, jelenleg egyetlen legálisan használható fürdőhely sem található a fővárosban.
A következő napokban lehulló csapadék hatására árhullámok várhatók több magyarországi folyón - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).
A légszennyezés jelentős hatással van a folyók vízmennyiségére a Föld északi féltekéjén - derítették ki brit és francia kutatók. A légszennyezés a nap fényét tompítva gátolja a vízpárolgást, és így hatással van Földünk víztartalékaira - írták a szakemberek a Nature Geoscience című folyóiratban közzétett tanulmányukban, amelyben azt is kimutatták, hogy a légszennyezés csökkenése csökkenti a folyók vízmennyiségét.
Hétfő reggeltől másodfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe a Lajta mentén. Mivel az Ikván levonuló árhullám elérte a Rábcát, az Ikva mentén este hat órától megszüntetik az első fokú vízkár-elhárítási készültséget. Ugyanakkor Börcs, Lébény, Hanságliget, Szentkereszt, Győrsövényház és Rábcakapi térségében reggel tíz órától első fokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el.
Jelenleg 138 kilométeres folyószakaszon van első fokú árvízvédelmi készültség az országban, a hajnali csapadék hatására intenzív vízállás-emelkedések indultak meg - közölte Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT).
Az ENSZ tagállamok képviselői és világszervezetek vezetői vesznek részt a Budapesti Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit) eseményein ezen a héten. A fenntartható fejlődés célok közül jelenleg nagyon kevés fogalmaz meg olyat, ami közvetlen kapcsolatban van bolygónk véges vízkészleteinek megőrzésével.