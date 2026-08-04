Magyarország az elfolyó vizek országa lett, az Alföld gyakorlatilag sivatagosodik, tájképi szintű változásokat látni

Évszázadokon keresztül úgy tekintettünk hazánkra, mint a vizek országára, ez azonban mára inkább mendemonda, ugyan volt alapja, de mára gyökeresen megváltozott a helyzet. A klímaváltozás hatásai különösen érzékenyen érintik a vizes élőhelyeket. A növekvő átlaghőmérséklet, az egyre gyakoribb hőhullámok, a csökkenő nyári csapadék és a talajvízszint folyamatos süllyedése együtt olyan folyamatokat indítottak el, amelyek már nem csupán tudományos jelentésekben vagy statisztikákban jelennek meg.