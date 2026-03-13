Meghalt egy francia katona, miután dróntámadás ért egy bázist Irakban

Emmanuel Macron elnök közlése szerint ő az első francia katona, aki életét vesztette az Egyesült Államok és Izrael által közösen indított Irán elleni háború kezdete óta. Eközben légitámadás érte az iráni Arak városát, továbbá iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek.