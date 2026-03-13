Emmanuel Macron elnök közlése szerint ő az első francia katona, aki életét vesztette az Egyesült Államok és Izrael által közösen indított Irán elleni háború kezdete óta. Eközben légitámadás érte az iráni Arak városát, továbbá iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek.
Harcoló egységekről szó sincsen, derül ki a védelmi miniszter szavaiból.
Továbbra sem egyértelmű az orosz kontingens státusza: egyesek közülük egyszerű orosz katonák lehetnek.
A nem éppen jó hírű Wagner nevű félkatonai szervezettel kíván együttműködni Mali kormányzata a rend fenntartása érdekében. Nem csak Franciaország, hanem az Európai Unió is fellázadt ez ellen.
Hét francia katona sérült meg, egyikük meghalt Mali északi részén, amikor öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy felderítő egység mellett.