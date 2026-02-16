Megnéztük Mundruczó Kornél legújabb filmjét, az At the Sea-t, amely a 2026-os Berlinale talán leginkább várt műve volt.
A nemzetközi hírű, markáns személyiségű Frenák Pál, táncos, koreográfus a Bóta Café vendége február 8-án, szerda este 9 órától, a Fix Tévében.
A nemzetközi léptékben is igencsak elismert és keresett Frenák Pál gyakran brutális. Az elviselhetőség határán mozog, vagy éppen áthágja azt a koreográfiáiban. Nem kíméli sem a nézőit, sem a táncosait. Már-már olyan állapotra törekszik, a Trafóban bemutatott, Lutte című produkcióban is, ami kivetkőzteti őket önmagukból. Megmutatja a legszélsőségesebb érzéseket is.
Frenák Pál koreográfus, táncművész kapta a Moholy-Nagy Díjat, az elismerést Fülöp József rektortól vehette át a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rendezett ünnepségén.