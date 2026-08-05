Huszonegy év alatt a harmadik önálló, nagyszabású tárlat nyílt meg a mindenki mással összehasonlíthatatlan mexikói festőnő munkáiból, bár a Tate Modern vállalkozásában nagyon sok a kommerciális beütés.
A képek a mexikói művésznő magánéletébe, a baráti és családi kapcsolataiba is betekintést engednek.
Született életéről film, számos könyv, kamaraopera is, kiállításaira tömött sorokban érkeznek az emberek.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
Személyes vallomásokat, lírai futamokat és elemző interjúkat is tartalmaz a huszadik század egyik legjelentősebb mexikói alkotójának sokszínű munkásságát bemutató dokumentumfilm.
Melyek voltak a legfontosabb produkciók, mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2018-ban? A sorozat befejező részében a kulturális rovat munkatársai válaszolnak.
A mexikói művész testi fájdalmakkal és magánéleti csalódásokkal teli életében a festészet jelentette a gyógyírt. Frida Kahlo képei először láthatóak Magyarországon.
„Merj élni, meghalni bárki tud” – mondta a világ egyik legnépszerűbb festőművésze, a sokoldalúságáról is híressé vált mexikói Frida Kahlo.
Frida Kahlo-divatot indított el a mexikói festőnő Rómában megnyitott kiállítása: könyvek, színházi előadások és ruhák ünneplik a művészetét.